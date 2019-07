Giovanna Rigato, Giovani vs Mature/ “Il vostro tempo è scaduto, il futuro è nostro”

Giovanna Rigato è entrata nella storia dei reality italiani per la sua partecipazione al Grande Fratello e tempo dopo la sua uscita dalla Casa è riuscita a continuare a segnalare la sua presenza sul piccolo schermo. Tre anni fa la troviamo infatti alla guida del team delle Giovani di Ciao Darwin 7, in replica su Canale 5 oggi, sabato 27 luglio 2019. La veneta classe ’81 non avrà avuto la fortuna dalla sua parte nella Casa più spiata d’Italia, ma come è andata invece nel programma guidato da Paolo Bonolis? Durante il confronto fra le squadre, il Capitano delle Giovani ha scelto di sottolineare quanto una delle caratteristiche della sua categoria sia l’essere genuine. Una dote che le spinge a non cercare la chirurgia plastica, come invece accade ai suoi occhi al clan delle Mature, le rivali della serata. “Siamo spontanee“, ribadisce infatti, “non facciamo calcoli in amore“. I fischi non mancano da parte dei presenti, ma per il gruppo di Giovanna c’è ancora qualche dettaglio importante da evidenziare: l’appetibilità delle donzelle della sua generazione agli occhi degli uomini, persino a quelli dei mariti delle stesse donne più adulte. Clicca qui per guardare il video di Giovanna Rigato.

Giovanna Rigato e le Giovani a “Ciao Darwin 7”

Con il suo sorriso da Lolita, Giovanna Rigato ha fatto scintille a Ciao Darwin 7, prendendo la guida della squadra delle Giovani. All’epoca con 35 anni di età, per la sua apparizione in tv sceglie di indossare un vestito sobrio che ricorda molto il film diretto da Stanley Kubrick nel ’62. Il conduttore Paolo Bonolis la definisce “palpitante“, mentre lei sorridente mette in risalto il top pieno di merletti e la gonna in jeans con ricami floreali. “Non viviamo di rimpianti“, dice per difendere il proprio team e giusto per tirare una frecciata al clan delle Mature. Durante il Face to Face, la Rigato risponde anche alle accuse di chi vede nelle Giovani un forte senso di insicurezza che spinge la generazione più fresca ad adottare un look fin troppo provocante, solo per il gusto di piacere. Nei primi minuti del dibattito, una delle concorrenti della squadra rivale decide di rispondere alla Rigato per le rime. “Sapete quanti vostri fidanzati vengono a cercare noi?“. L’atmosfera si scalda sotto ai colpi di entrambi i gruppi: da un lato chi attribuisce alle Mature un’eccessiva facilità, dall’altro chi vede nelle generazioni più recenti l’assenza di saggezza fra le lenzuola. A conclusione del dibattito, la Rigato non adotta la strada della diplomazia: “Il vostro tempo è ormai scaduto, il futuro è nostro. E poi dovete schiodarvi dalle poltrone, che sembrate inchiodate con l’attak. Altrimenti noi come facciamo a trovare lavoro“. Clicca qui per guardare il video di Giovanna Rigato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA