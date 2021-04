Giovanna Rigato/ “Noi giovani abbiamo il futuro davanti” (Ciao Darwin)

Giovanna Rigato è la capitana della squadra delle Giovani nella puntata di Ciao Darwin 7 contro le Mature di Gloria Guida. La ex concorrente del Grande Fratello si è fatta notare nella sfida Giovani vs Mature nel programma cult condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti e riproposto in replica in prima serata su Canale 5. La Rigato si è fatta notare ancora una volta punzecchiando in diverse occasioni la squadra delle Mature con battute del tipo : “noi giovani abbiamo il futuro davanti” e ancora “abbiamo la voglia di vivere. Davanti a noi c’è una vita da vivere, una vita in cui non abbiamo rimpianti e non facciamo calcoli. Anche di fronte ad un uomo siamo sinceri, non facciamo nessun calcolo nelle relazioni”. Provocazioni che sono state raccolte solo in parte dall’altra squadra delle Mature capitanate dalla bellissima attrice Gloria Guida.

Giovanna Rigato, la ex olgettina a processo per tentata estorsione ai danni di Berlusconi

Giovanna Rigato oltre a farsi conoscere come concorrente del “Grande Fratello”, una volta uscita dalla casa ha partecipato a diversi programmi di successo come “Buona Domenica”, “Questa Domenica” e “Lucignolo”. Non solo, la Rigato è balzata agli oneri del cronaca durante il processo che ha coinvolto Silvio Berlusconi per le feste private che si tenevano nella sua villa. La Rigato, infatti, in qualità di olgettina era presente alla feste del Cavaliere tenutesi ad Arcore. In realtà la ex gieffina in cambio del suo silenzio su quanto successo alla Villa San Martino di Berlusconi avrebbe richiesto dei soldi al Presidente: la prima volta 500mila euro e la seconda volta 1 milione di euro. Cifre considerevoli quelle richieste dalla ex gieffina che però si è ritrovata ad essere accusata di estorsione. E’ notizia di questi che la Rigato dovrà presentarsi a processo per tentata estorsione dopo una denuncia presentata proprio da Silvio Berlusconi.

