Giovanna Sannino: “Mare Fuori? Notorietà mi spaventa”/ “Il mio personaggio mi ha sciolto”

Il programma di Rai Uno, Weekly, ha potuto intervistare stamane Giovanna Sannino, nota attrice della serie tv dei record Mare Fuori: “La prossima stagione? La quarta sarà esplosiva, forse più delle prima, della seconda e della terza, sarà una serie di passaggio, siamo tutti cresciuti quindi si vedrà anche la maturità artistica”. Giovanna Sannino ha quindi spiegato: “Entrare nei panni di Carmela è stato bellissimo, pieno di emozioni, ha sciolto la Giovanna che si era un po’ raffreddata, ho scoperto mondi che forse non toccherò mai con mano, sono diventata mamma per finta, ho odorato la maternità ed è stato bellissimo”.

“La notorità? A me spaventa – ha proseguito Giovanna Sannino di Mare Fuori – a me il successo è arrivato con la terza, è bellissimo quando trovi persone che ti regalano un sorriso, quando ti chiedono come stai e la mia vita è diventata molto più calda”. Giovanna Sannino si trova al Giffoni Film Festival e a breve incontrerà i ragazzi e i fan: “Io non vedo l’ora perchè adoro incontrare i ragazzi anche un po’ più piccoli, si vede interesse per il mondo dello spettacolo non per la serie e la tua persona e basta, io sono emozionatissima, sono bellissimi”.

GIOVANNA SANNINO DI MARE FUORI: “I FAN FUORI DAL SET DALLE 6 DEL MATTINO”

Un aneddoto sul set di Mare Fuori: “Abbiamo i fan che si appostano dalle sei di mattina fino alle sei del giorno dopo, un aneddoto divertente? Una volta stavamo uscendo dallo studio, eravamo nel van, poi ad un certo punto dei ragazzi mi vedono e iniziano ad urlare, poi hanno visto Matteo, Lillo, si sono lasciate su di lui e io gli ho detto ‘Ti lascio qui e me ne vado'”. Prima di congedarsi Giovanna Sannino si è esibita insieme all’inviata di Weekly nel brano Mare fuori, famosissimo soprattutto fra i più giovani.

