Giovanna Sorrentino/ L’insegnate dall’ugola d’oro è la sfavorita The Voice Senior?

Giovanna Sorrentino è davvero la sfavorita di questo The Voice Senior? Il programma continua a mietere successi e anche i suoi protagonisti hanno fatto lo stesso in queste settimane e, in particolare, un paio di giorni fa quando hanno avuto modo di strappare il biglietto per la finalissima di questa sera. Ma come finirà per la dolce insegnante dall’ugola d’oro? Alla semifinale di The Voice Senior si è presentata con Back to Black convincendo i giudici presenti in studio a cominciare da Loredana Bertè che alla fine si è alzata in piedi per applaudire la professoressa. Agli esordi nel programma, la prof si è presentata con i figli Gabriele e Paola ma, soprattutto, con la canzone Sola, il brano di Nina Zilli del 2015, incassando i complimenti da parte di tutti ma optando alla fine per il team di Loredana Bertè che l’ha ribattezzata la «Amy Winehouse italiana» dopo la sua grande performance, cosa succederà quindi questa sera?

Giovanna Sorrentino parte da sfavorita alla finale di The Voice Senior?

Ma Giovanna Sorrentino chi è? La finalista di The Voice Senior è originaria di Erice, in provincia di Trapani, e nella vita è un’insegnante di religione in una scuola superiore. La passione per la musica è arrivata quasi per caso visto che, durante una serata con gli amici, in molti si sono complimentati con lei per via delle sue doti canore. Lei stessa lo ha spiegato ai giudici appena arrivata nel programma ammettendo di aver cambiato vita proprio grazie ai suoi amici: “Canto da circa cinque anni in pubblico, mi sono scoperta grazie ad alcuni miei amici che mi hanno valorizzato“. Adesso bisognerà capire se questa sua passione si tramuterà in altro oppure no? Lo scopriremo solo tra qualche ora.



