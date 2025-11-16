Giovanni Allevi, ospite oggi a Domenica In, ha commosso tutti parlando della malattia che lo attanaglia e del suo ritorno alla musica.

La bellezza dell’arte come luce, un bagliore che illumina il cono d’ombra del dolore; Giovanni Allevi si racconta a Domenica In parlando della malattia, di come sta oggi, e di come la sofferenza sia stata per lui una sorta di maestra di vita capace di donargli una percezione mutata della realtà ma non per questo meno preziosa. L’artista parte dal suo attuale stato di salute, senza filtri: “Il corpo è sofferente, mal di schiena e la voce che trema, ma la mia anima è sfavillante anche perchè sono qui”.

Pierfrancesco Favino: “Matrimonio con Anna Ferzetti? Pubblicità!”/ L’attore ‘glissa’ con ironia a Domenica In

Ogni parola di Giovanni Allevi sembra quasi una composizione poetica, anche quando racconta della genesi del docu-film prossimo all’uscita e che riguarda il suo ritorno alla musica dopo i lunghi mesi di ricovero a causa della malattia. “Quando mi è stato diagnosticato un mieloma multiplo non ho pensato a se sarei sopravvissuto ma ho cercato di trasformare quelle parole in note, ho cercato la perfetta corrispondenza”. Da quella ricerca artistica nasce l’immagine dei violoncelli, il desiderio di tornare a lavorare con un’orchestra per trasformare quell’ispirazione in un vero e proprio spettacolo.

Alejandro Gravier, chi è il marito di Valeria Mazza: “Mai una crisi e niente gelosia!”/ “I miei 4 figli…”

Giovanni Allevi a Domenica In: “Il mio domani è un presente allargato…”

Quando ha ritrovato la musica Giovanni Allevi ha avvertito un’emozione viscerale, come un sogno realizzato. A Domenica In ha dunque raccontato: “Questa malattia mi ha cambiato dentro; può sembrare assurdo ma considero il dolore il mio grande maestro, non una punizione. Mi ha insegnato a vivere il presente, in questo genere di patologie il mio futuro non può spingersi troppo in là; così dicono le statistiche, ma io non ci credo”. Un pensiero speciale quello del pianista e artista immenso, una riflessione che abbraccia il concetto di presente e futuro che lui ha trasformando proprio partendo dal calvario vissuto: “Il mio domani è un presente allargato che voglio vivere intensamente”.