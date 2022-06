Giovanni Allevi e il mieloma multiplo “Mia battaglia iniziata/ “Con voi la vincerò…”

Giovanni Allevi ha cominciato le cure contro il mieloma multiplo

La battaglia di Giovanni Allevi contro il mieloma multiplo è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso pianista e compositore su Instagram, aggiornando i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute con un post in cui compare davanti ad una finestra, verosimilmente una di un ospedale. “Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando!”, ha esordito Allevi nel suo post. Inoltre, ha fatto riferimento al dolore che sta provando a causa della malattia. “Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile”.

Quindi, Giovanni Allevi ha aggiunto: “È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana”. Ma di una cosa l’artista è sicuro: “Con voi la vincerò! Vi amo!”, ha concluso il pianista e compositore, che si è mostrato con addosso un busto ortopedico.

L’annunco della malattia: “Ho una neoplasia dal suono dolce: mieloma”

Giovanni Allevi sabato scorso aveva annunciato di avere un mieloma multiplo e di doversi per questo allontanare dalle scene per sottoporsi alle cure. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva confessato il pianista e compositore, aprendosi ai fan per confessare la sua “angoscia più grande”, cioè “il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”. Infatti, anche stavolta è stato travolto da commenti pieni di affetto da parte dei fan.

Ma Giovanni Allevi non conta solo sui suoi fan: il musicista 53enne è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista, oltre che sua manager. E ha due figli. Insieme a loro ora combatte una battaglia delicata, ma che intende vincere. E per riuscirci Giovanni Allevi è pronto a lottare strenuamente, forte dell’amore dei suoi cari e dei suoi fan.

