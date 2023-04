Giovanni Allevi: “Ho passato un anno durissimo”/ Poi la gioia: “Gli ultimi esami…”

Giovanni Allevi e la lotta contro il tumore

Giovanni Allevi è tornato sui social alla vigilia di Pasqua per fare gli auguri a tutti i fan e condividere con loro la gioia per i risultati degli ultimi esami a cui si è sottoposto. Il compositore sta combattendo contro un tumore e, nonostante la dura battaglia a cui è stato chiamato dalla vita, non perde il sorriso, la forza e il coraggio che riesce a trasmettere anche a tutti i fan che lo stanno supportando nella battaglia più importante della sua vita. Giovanni Allevi, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, non si nasconde e ammette di aver attraversato dei momenti davvero complicati. Oggi, però, comincia a vedere una piccola luce in fondo al tunnel.

“Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!”, scrive sui social.

Giovanni Allevi e i ringraziamenti per il personale medico

Giovanni Allevi sta combattendo la sua battaglia con l’aiuto della famiglia, degli amici, dei fan che non gli fanno mai mancare supporto e affetto, ma soprattutto con l’aiuto del personale medico a cui ha rivolto dei ringraziamenti speciali sui social. “Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell’Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino”, scrive.

“Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti “guerrieri” che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno. Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!!”, conclude.

