Giovanni Allevi/ “Il pensiero femminile sarà protagonista della nuova era”

Il grande successo e la vita privata, Giovanni Allevi a tutto tondo a Oggi è un altro giorno. L’artista ha parlato del suo libro in uscita, “Revoluzione”, ed ha spiegato a Serena Bortone: «È necessario guardarsi in profondità per poter dire qualcosa di significativo e per poter regalare un messaggio che possa avere un senso. Bisogna essere totalmente sinceri». Il pianista ha messo in risalto che «la paura del cambiamento coinvolge tutti noi, il mio libro affronta questa paura dal punto di vista di una persona che è terrorizzata. Ma il cambiamento è necessario: può essere lento e graduale oppure repentino come una rivoluzione».

E Giovanni Allevi ha le idee chiare sul futuro del pianeta: «Sono convinto che siamo in una nuova era e protagonista sarà il modo di pensare femminile. Fino adesso il protagonista è stato il protagonismo maschile, questo ottuso decisionismo ipercompetitivo, che ha portato le persone allo scontro. Sono convinto che il pensiero femminile sia rivoluzionario: la donna cerca sempre di evitare uno scontro, si fa portatrice di un pensiero inclusivo. Poi una donna ha l’intuizione di quello che accade, è sempre portata alla creazione».

L,’artista si è poi soffermato su come ha vissuto il lockdown: «C’ero già abituato all’isolamento (ride, ndr). È successo qualcosa di interessante nella drammaticità: molte aspettative del mondo contemporaneo sono state momentaneamente bloccate e le persone si sono sentite momentaneamente sollevate. È iniziata una riflessione filosofica in cui cerco di afferrare questi aspetti positivi che si sono affacciati nella vita delle persone, come il ritorno alla lentezza ed il ritorno alla natura».



© RIPRODUZIONE RISERVATA