Giovanni Allevi in ospedale per il tumore/ Messaggio struggente ai fan “La vostra…”

Giovanni Allevi in ospedale per le cure al tumore

Lo scorso giugno, Giovanni Allevi ha dovuto fermarsi per cominciare la sua battaglia contro il mieloma, malattia contro cui sta combattendo attualmente. Il pianista, in ospedale per le cure, ha così pubblicato un videomessaggio sul suo profilo Instagram con cui ha ringraziato tutti i fan che, ogni giorno, lo sostengono con messaggi ricchi di affetto in quella che è la battaglia più importante della sua vita.

“Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia” dice un commosso Giovanni Allevi che regala ai fan anche un grandissimo sorriso direttamente dalla sala dell’ospedale in cui si trova: “Vi voglio davvero bene”, aggiunge.

La reazione dei fan al messaggio di Giovanni Allevi

Sotto il videomessaggio pubblicato da Giovanni Allevi sono tanti i commenti dei fan, ma anche di amici e colleghi che inondano d’affetto il pianista. “Siamo tutti con te”, scrive Jessica Morlacchi. “Forza Giovanni, vinci prima la battaglia e poi la Guerra!! Siamo tutti con te e grazie per questo bellissimo saluto”, scrive un fan.

Anche Gemma Galgani le ha lasciato un lungo messaggio di sostegno. “Sempre al tuo fianco Giovanni, ci hai dato e ci darai delle

grandissime emozioni, che vorrei contraccambiare facendoti arrivare tanto affetto e partecipazione ! Ricordo mentre le tue dita scorrevano sulla tastiera di quel pianoforte che ti seguiva, piano piano fino ad arrivare al palco, tu seguivi il suo percorso in platea

con attenzione, quasi lo accarezzavi al suo arrivo ! Ora quella carezza la porgo a te e, sappi che è sempre pronta la tua amata Sacher!”, ha scritto la dama di Uomini e Donne.

