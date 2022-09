Giovanni Allevi sul mieloma “Non posso suonare”/ “Mani tremano per farmaci potenti…”

La musica può prendere vita in forme diverse, a volte inedite. Lo sa bene Giovanni Allevi, che sta continuando le cure per il mieloma che gli è stato diagnosticato, ma continua a pensare alla musica. Il problema è che i farmaci che sta assumendo sono così potenti che le sue mani tremano, quindi attualmente non è in grado di suonare. Lo ha spiegato lo stesso musicista in un post su Instagram, dove aggiorna i suoi fan anche riguardo le sue condizioni di salute.

«Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare», ha esordito Giovanni Allevi nel post che ha pubblicato nelle scorse ore sui social. Ma il musicista ha subito voluto mettere in chiaro che la sua attuale condizione non pregiudica il suo rapporto con la musica, indissolubile. «Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica», ha aggiunto Giovanni Allevi.

GIOVANNI ALLEVI E LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL MIELOMA

Ora il suo desiderio, oltre a quello di guarire, è riuscire a trasmettere ai suoi fan quella musica che sta coltivando e cullando dentro di sé. «Non vedo l’ora di farvela ascoltare!», ha scritto, infatti, Giovanni Allevi in chiusura del suo post su Instagram. Il suo messaggio ha scatenato un’ondata di affetto che in parte il musicista sta condividendo proprio sui suoi canali social. Ma oltre alle sue parole, il musicista ha condiviso una foto delle sue mani, ferme, mani che non suonano più, per ora.

La malattia, il mieloma, ha costretto Giovanni Allevi a fermarsi, ma la sua è solo una pausa, peraltro fisica, perché la musica è una forza inarrestabile. Infatti, lui non si arrende, mai lo ha fatto, quindi affronta anche questa sfida delicata con grande spirito. Lo aveva promesso lo scorso giugno, quando aveva annunciato i suoi problemi di salute. I fan non smettono di incoraggiarlo, mentre Giovanni Allevi continua le sue terapie, consapevole che quella contro il mieloma è una battaglia che richiede tempo.

