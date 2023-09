Giovanni Allevi torna sui social dopo la malattia, come sta/ “Sto uscendo dall’inferno e…”

Giovanni Allevi rompe il silenzio dopo la malattia: le sue parole

Dopo due mesi di silenzio, Giovanni Allevi torna sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il musicista è stato colpito da un mieloma, un tumore molto grave che colpisce le cellule del midollo osseo. Allevi si è mostrato finalmente in piedi, mentre è impegnato nella fisioterapia.

Giovanni Allevi riappare sui social, come sta?/ Foto: "La malattia? Cerco di superare il dolore meditando"

“Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio” scrive l’artista sui social, rassicurando il pubblico affezionato.

Giovanni Allevi: "Ho passato un anno durissimo"/ Poi la gioia: "Gli ultimi esami..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

Giovanni Allevi e la lotto contro il mieloma: “Supero il dolore con la meditazione”

All’artista è stato diagnosticato un tumore lo scorso 2022 e, da allora, ci ha sempre tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni. Dopo un post che lo ritraeva nel letto di ospedale con un gattino, il noto e amatissimo pianista è tornato sui social circa due mesi fa.

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni” ha scritto Giovanni Allevi che combatte ancora oggi contro il mieloma. Nelle ultime settimane, ha anche smentito la fake news secondo cui sarebbe morto: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per tornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto, Giovanni“.

Giovanni Allevi, come sta?/ Il calvario della malattia: "Le mani tremano, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA