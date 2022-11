Giovanni Angiolini dopo la Hunziker visto con Roberta Morise, stanno insieme?/ “Avvistati in noto ristorante”

Giovanni Angiolini, nuova relazione con Roberta Morise? L’indiscrezione

Giovanni Angiolini, noto per aver partecipato al Grande Fratello, è finito negli ultimi mesi al centro delle cronache rosa. Il motivo è la breve storia con Michelle Hunziker che si è accesa d’estate, ma che si è poi rivelata un fuoco di paglia. La passione si è sgonfiata e la bella conduttrice sembra essere tornata tra le braccia del suo ex marito Tomaso Trussardi.

Giovanni Angiolini però, non è rimasto a guardare. Come riporta il settimanale Oggi: “Giovanni Angiolini, il chirurgo sardo che per una manciata di mesi ha infiammato il cuore di Michelle Hunziker, sembra essere nuovamente tornato in pista. Il professionista ha infatti cominciato a frequentare Roberta Morise, 36, la conduttrice calabrese nota alle cronache rosa per essere stata anni fa, e per lungo tempo, la fidanzata di Carlo Conti. ” E ancora: “I due sono stati avvistati in un noto ristorante romano in zona Ponte Milvio e tra loro era papabile una certa intesa e complicità. E’ l’inizio di un’amicizia amorosa, di una passione rovente o un fuoco di paglia?”.

In queste settimane impazza il gossip su un presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. In molti si chiedono come si senta Giovanni Angiolini, che avrebbe fatto la parte del “sedotto e abbandonato” per certi versi.

La conduttrice e il rampollo della casa di moda non hanno confermato il gossip, ma sono stati spesso paparazzati insieme come al compleanno della figlia sole. Inoltre, come ultima stoccata a Giovanni Angiolini, sembra che Michelle e Tomaso abbiano vissuto una fuga d’amore sulle Dolomiti per il ponte di Ognissanti. Al momento non è data sapere la verità sulla coppia e neanche la reazione del bel dottore che sembra aver puntato lo sguardo su Roberta Morise.

