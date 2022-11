Giovanni Angiolini, Tomaso Trussardi:”Non un uomo perbene”/ Con Hanna Weig il chirurgo dimentica Michelle

Giovanni Angiolini con l’influencer tedesca Hanna Weig, è lei il dopo Hunziker?

Archiviata la relazione con Michelle Hunziker, il chirurgo Giovanni Angiolini è stato avvistato – e immortalato stelle pagine del settimanale Chi – per le vie di Milano con l’influencer tedesca Hanna Weig, smentendo così le voci di un flirt con Roberta Morise. Paparazzati da Chi, Angiolini e Weig si scambiano un bacio per le vie del capoluogo lombardo. Michelle Hunziker non aveva mai ufficializzato la relazione con l’ex gieffino, anche se i due erano stati immortalati già volte insieme, e secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini tra i motivi che hanno portato alla rottura c’è l’eccessiva mediaticità di questa storia. “Certe conoscenze, come nascono, finiscono”, avrebbe detto la showgirl ad alcune amiche.

Giovanni Angiolini dopo la Hunziker visto con Roberta Morise, stanno insieme?/ "Avvistati in noto ristorante"

Tomaso Trussardi: “Angiolini? Non posso considerarlo una persona perbene”

A distanza di qualche mese dall’annuncio della separazione da Michelle Hunziker, anche Tomaso Trussardi ha commentato il breve flirt dell’ex moglie con Giovanni Angiolini: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”, ha detto al Corriere della Sera.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fuga romantica sulle Dolomiti/ Gli indizi social

Nessun ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Mentre Giovanni Angiolini sembra già essersi lasciato alle spalle la relazione con Michelle Hunziker, la showgirl si prepara a diventare nonna – la figlia Aurora Ramazzotti aspetta un bambino – e fa la mamma a tempo pieno di Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Trussardi. In occasione del compleanno della prima figlia i due ex coniugi si sono ritrovati insieme per festeggiare e in molti hanno subito pensato a un riavvicinamento tra Michelle e Trussardi. Ma è stato proprio l’imprenditore a smentire queste voci sul Corriere della Sera: “Siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”. E ha aggiunto: “Non posso tacere davanti a queste stupidaggini” conclude.Nel corso degli ultimi mesi, a Tomaso Trussardi sono stati attribuiti innumerevoli flirt: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma?/ Lei vorrebbe, lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA