Giovanni Antonacci, figlio Biagio Antonacci/ “Amici? No per un motivo…”

Giovanni Antonacci smentisce l’approdo ad Amici 22: “Semplicemente non ne ho intenzione”

Giovanni Antonacci smentisce le voci su un possibile approdo ad Amici 22. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il figlio del celebre Biagio Antonacci e di Marianna Morandi sarebbe dovuto essere tra i apabili nuovi studenti della scuola di Maria De Filippi. Recentemente ci ha pensato il giovane a placare le voci, condividendo un messaggio piuttosto chiaro sui social, dove ha negato di essere coinvolto nella nuova edizione del talent. “Volevo dirvi una piccola cosa: vedo scritto da giorni che farò Amici, ma non è vero. Non è mai stata mia intenzione, tutto qui“, ha dichiarato brevemente. Giovanni Antonacci, dunque, sembra avere altro per la testa e almeno per il momento non lo vedremo in tv.

La musica nel DNA di Giovanni Antonacci, “figlio e nipote d’arte”

La musica, ad ogni modo, scorre forte nel sangue di Giovanni e di tutta la sua famiglia. I suoi genitori, Biagio Antonacci e Marianna Morandi, gli hanno evidentemente trasmesso una passione che è ben radicata in loro. Anche se il ragazzo, poi, a differenza di suo papà Biagio e suo nonno, Gianni Morandi, ha preso un’altra strada, quella del rap. Per quanto riguarda la sua vita privata non ci sono moltissime informazioni in rete, questo perché Giovanni pare non essere particolarmente intrigato dalla popolarità. Almeno per il momento…

