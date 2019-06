Giovanni Arrigoni, chi è?/ Il single ha conquistato Katia a Temptation Island 2019

Nascono le prime preferenze nei villaggi di Temptation Island 2019 e la spumeggiante Katia ha già puntato il suo tentatore preferito. Lui è Giovanni Arrigoni, un affascinante wakeskater professionista che ha colpito la fotonica bionda, fidanzata di Vittorio. Giovanni è stato infatti notato già alla prima presentazione, tanto che Katia lo ha scelto come suo preferito. Lui ha poi ricambiato, donando a lei la famosa ghirlanda del programma condotto da Filippo Bisciglia. Di lui al momento non si conosce molto se non la data di nascita, 1990, e che vive tra Lombardia (Milano) ed Emilia Romagna. È un grande appassionato di sport, come il suo fisico tonico e muscoloso palesa già al primo sguardo.

GIOVANNI ARRIGONI CONQUISTA KATIA A TEMPTATION ISLAND

Giovanni Arrigoni è il tentatore che è riuscito a far breccia sin da subito in Katia, una delle fidanzate di Temptation Island 2019. Come svela Donnaglamour, ama viaggiare, tanto da aver visitato molte mete oltreoceano, tra le quali Thailandia e Argentina. Il mare è la sua più grande passione, così come il suo profilo Instagram mostra. Giovanni è anche un modello e ha posato e sfilato per alcuni importanti brand. Ha vinto una medaglia d’argento con il Club Wakeskating di Milano, ai Mondiali 2019 di Buenos Aires. Intanto, a Temptation island, continua ad avvicinarsi molto a Katia che conferma di essere davvero affascinata e interessata a lui La loro conoscenza continua, porterà alla nascita di qualcosa di importante? Staremo a vedere…

