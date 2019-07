GIOVANNI ARRIGONI/ Vicino a Katia, ma come andrà a finire? (Temptation Island)

Giovanni Arrigoni è uno dei single più ambiti di Temptation Island 2019. Al pubblico femminile piace molto, soprattutto per via del suo aspetto intrigante da bel tenebroso. Nella migliore delle tradizioni, conquista le ragazze “imbracciando” la tavola da wakeskate e cavalcando le onde. Arrigoni pratica questo sport a livello agonistico, tant’è vero che ha vinto un argento ai Mondiali con il Club Wakeskating di Milano. Per ottenere questo premio, Giovanni è andato fino a Buenos Aires, e da ciò si capisce che è solito spostarsi molto per motivi di lavoro. Più che un vero “lavoro”, però, quella di Giovanni è una grande passione. Il wakeskate ha fatto la sua fortuna, permettendogli di farsi notare non solo nel mondo dello sport, ma anche in quello della televisione. Quella di Temptation Island è la sua prima grande esperienza nel piccolo schermo. All’interno del programma, Giovanni spera di farsi conoscere e magari pure di incontrare la persona giusta. Di recente si è avvicinato a Katia, che spesso e volentieri gli dedica qualche apprezzamento. I due sono anche andati a cena insieme, ma è ancora presto per tirare le somme.

Giovanni Arrigoni, sportivo e non solo

Oltre ad amare lo sport, Giovanni Arrigoni è anche un grande appassionato di moda. Su Instagram, Giovanni fa abitualmente incetta di like, collezionando foto di lui che gareggia che si alternano agli scatti in passerella. Arrigoni è nato nel 1990 e vive tra la Lombardia e l’Emilia Romagna. Della sua “vera” professione non si sa molto, anche se tutto lascia intendere che quello che fa sia per lui un vero e proprio mestiere. Zero notizie anche sul suo titolo di studio e sulla sua famiglia. Probabilmente non ha avuto relazioni importanti, in passato, o almeno sui social non se ne trova traccia. Giovanni adora viaggiare e ha praticamente girato il globo, dall’Argentina alla Thailandia. Spesso e volentieri va al mare dove si diverte con la tavola, per poi condividere il tutto sul web. Ha inoltre posato per alcuni noti brand di abbigliamento.

