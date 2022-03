Giovanni Battezzato è morto/ Doppiatore di Dragon Ball e One Piece aveva 71 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: è morto Giovanni Battezzato, noto attore e doppiatore. La notizia è stata confermata dalla Yamato Video, società attiva sulle produzione di anime dove ha prestato la sua voce. L’artista si è spento all’età di 71 anni e non è stata resa nota la causa del decesso.

Milanese, Giovanni Battezzato è diventato con il passare del tempo un punto di riferimento del mondo dei cartoni animati: pensiamo al doppiaggio di Dragon Ball, dove ha prestato la voce al drago Shenron e a Garlic Jr. Oppure a Il mistero della pietra azzurra e a One Piece, dove ha doppiato il viceammiraglio Smoker. Tanti sui social network stanno ricordando anche la sua esperienza nei Cavalieri dello Zodiaco, dove ha dato la voce a Shaka e Death Mask.

ADDIO ALL’ATTORE E DOPPIATORE GIOVANNI BATTEZZATO

Doppiaggio ma non solo. Giovanni Battezzato è stato anche la voce ufficiale di Victor Sullivan nella serie di videogiochi Uncharted, senza dimenticare l’attività da attore. Presenza pressoché fissa delle sitcom targate Mediaset, ha recitato in diversi film per il grande schermo: da Principessa a La donna della mia vita, passando per Nome di donna ed i cortometraggi Homeless e Robot e Margherite. Per quanto riguarda il piccolo schermo, Giovanni Battezzato ha partecipato a serie di successo come Casa Vianello, Quelli dell’intervallo, Finalmente Natale, I Cesaroni e Adrian. Infine, citiamo l’avventura radiofonica con il programma Virgin Investigation Bureau con Sophia Eze su Virgin Radio Italia. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, questo il saluto di Dj Ringo: «Goodbye forever Malone! Se n’è andato il nostro amico e collega Giovanni Battezzato, buon viaggio fratello…»

