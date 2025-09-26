Giovanni Benevento, tutto sul compagno di Pamela Petrarolo, nonché il padre della terza figlia Futura: "Il nostro amore sofferto..."

Pamela Petrarolo sempre più innamorata del compagno Giovanni Benevento: “Il nostro amore faticoso…”

Dopo la storia d’amore finita male con Gianluca Pea, nella vita sentimentale tale di Pamela Petrarolo è arrivato il compagno Giovanni Benevento. Con lui ha ritrovato la giusta serenità mentale che andava cercando da tempo e ha anche allargato la famiglia, con la nascita della figlia Futura. “Mi ha salvata”, aveva raccontato in lacrime durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello.

Proprio nella casa di Cinecittà, Pamela Petrarolo si era aperta come non mai riguardo la sua vita sentimentale, condividendo con le inquiline il suo amore per Giovanni. “Lo amo tantissimo, troppo. Noi abbiamo sofferto tanto, perché è stato un amore faticoso. Abbiamo sofferto per stare insieme”, ha raccontato la showgirl. La loro storia, come dicevamo, è sbocciata dopo la separazione dall’ex marito Gianluca, la cui rottura ha segnato un momento di dolore profondo.

Giovanni Benevento e Pamela Petrarolo più forti delle avversità: dalla crisi di lei alla nascita di Futura

“Quando finisci un matrimonio, non credi più nell’amore. Poi ho pensato che se era varrivato nella mia vita, c’era un motivo”, ha confidato l’ex di Non è la Rai, parlando di Giovanni. Al compagno, Pamela riconosce grande pazienza e spirito di adattamento. Lui ci ha creduto più di ogni altro nel momento in cui la loro relazione era in salita.

“Ci siamo lasciati, ripresi, litigavamo. Poi abbiamo capito che ci amavamo. e con lui ho percepito il mio porto sicuro”, ha continuato ancora. Dalla loro relazione è nata la figlia Futura, che è la terza arrivata in famiglia per l’ex concorrente del Grande Fratello.

