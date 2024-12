Giovanni Benevento è il compagno di Pamela Petrarolo: storia di un amore sofferto

Pamela Petrarolo potrebbe vivere, ad un passo dal Natale, un bellissimo momento nella Casa del Grande Fratello 2024 grazie all’arrivo, fisico o virtuale, del suo compagno Giovanni Benevento. Un uomo conosciuto dopo la separazione dall’ex marito Gianluca Pea, dal quale ha avuto due figlie: Alice e Angelica. Una separazione sofferta, dopo la quale Pamela ha fatto difficoltà ad aprire nuovamente il suo cuore, temendo, infatti, di poter stare ancora male. Invece poi è arrivato Giovanni, che è oggi suo grande amore nonché papà della sua terza figlia, Futura.

“Lo amo tantissimo, troppo. – ha rivelato nella Casa del Grande Fratello, durante un momento in cui si è lasciata andare anche alla commozione – Noi abbiamo sofferto tanto, perché è stato un amore faticoso. Abbiamo sofferto per stare insieme”, ha spiegato l’ex Ragazza di Non è la Rai.

Pamela Petrarolo e la famiglia allargata: “Gestire le bambine non è stato facile”

A frenarla, come detto, i dolori vissuti con la conclusione del precedente matrimonio: “Venivo da una separazione sofferta dal mio ex marito, noi all’inizio stavamo solo al telefono fino al momento in cui… Io avevo paura. Quando finisci un matrimonio, non credi più nell’amore.” Giovanni Benevento, il compagno di Pamela Petrarolo, non si è però arreso e ha creduto fino alla fine in questo amore. Motivo per il quale ha atteso pazientemente che Pamela decidesse di vivere questo nuovo amore senza il timore di soffrire: “Lui è stato bravo ad aspettarmi, ha avuto fede. Tanta fede. – ha spiegato nella Casa del Grande Fratello, ammettendo inoltre che da allora – Ci siamo lasciati, ripresi, litigavamo. Poi abbiamo capito che ci amavamo. Lui mi ha salvata.“ Non sono mancate le difficoltà di essere una famiglia allargata ma unita, avendo Pamela due figlie dal precedente matrimonio. “Gestire le bambine non è stato facile!” ha infatti dichiarato in Casa.

