Giovanni Benevento, chi è il compagno di Pamela Petrarolo: "Ho ritrovato fiducia nell'amore"

Giovanni Benevento è l’uomo che ha ridato una chance dal punto di vista sentimentale a Pamela Petrarolo. La ex gieffina, oggi ospite a La volta buona di Caterina Balivo, dopo un matrimonio andato in frantumi. In passato Pamela Petrarolo ha a lungo sofferto la separazione con il compagno di vita Gianluca, dal quale ha avuto due figlie: Alice e Angelica. Una separazione sofferta, ma che ha ridato la possibilità alla showgirl ed ex volto di Non è la Rai di mettersi in mostra. E adesso per fortuna è tornato il sereno sotto diversi fronti per Pamela Petrarolo, una donna felice e risolta che ha ridato credito all’amore quando tutto sembrava ormai perso. In passato, anche durante la sua esperienza al Grande Fratello, la donna ha colto l’occasione per riaprire vecchie ferite, ammettendo di aver vissuto anni bui e molto complessi.

Pamela Petarolo e la nuova vita sentimentale: “Avevo paura”

Ricomporre i cocci in amore non è stata una questione facile per Pamela Petrarolo, riuscita comunque a mettersi in moto negli ultimi tempi. Al Grande Fratello l’ex Non è la Rai aveva raccontato le sofferenze vissute da vicino:

“Venivo da una separazione sofferta dal mio ex marito, noi all’inizio stavamo solo al telefono fino al momento in cui è cambiato tutto” ha raccontato l’ex gieffina ai compagni di gioco nel loft più spiato d’Italia. E chissà che oggi non possa nascere qualche nuova occasione per lei”. E adesso tutto sembra tornato a incasellarsi nella giusta maniera per Pamela Petrarolo, riuscita a mettere da parte i dolori del passato e ripartire.

