Giovanni Bruno/ Il Jonny Be della Scuderia Scotti punta a vincere (Tu si que vales)

Giovanni Bruno, in arte Jonny Be, è uno dei tre finalisti del torneo della Scuderia Scotti di Tu si que vales 2020, il cui atto conclusivo si svolgerà questa sera in diretta su Canale 5, parallelamente alla finalissima del circuito tradizionale. Il 40enne di Porto Recanati aveva già ottenuto la stima e la simpatia di Gerry Scotti in occasione della prima serata, quando si era esibito sulle note dei successi di Ultimo e Adriano Celentano, guadagnando così l’accesso alla semifinale della competizione riservata ai talenti della Scuderia. Qui ha affrontato Michele Castagneto, concorrente di Pordenone “specializzato” nella lap dance, mentre Jonny ha intonato (accompagnando la performance vocale con le sue movenze da ballerino) “Più bella cosa”, storico e apprezzato brano dell’artista italiano Eros Ramazzotti, che ha letteralmente mandato in visibilio Maria De Filippi e il pubblico. Quest’ultimo, addirittura, gli ha accordato il 70% dei consensi totali, spedendolo in finale e garantendogli comunque un posto sul podio della pregiata Scuderia Scotti.

GIOVANNI BRUNO: “VOGLIO VINCERE”

Chiaramente, arrivato a questo punto, Giovanni Bruno vuole trionfare, come da lui stesso affermato sulle colonne del quotidiano “Il Resto del Carlino”: “Non sto più nella pelle, punto a vincere. In semifinale è stata molto dura, ma questa volta non mi sono emozionato troppo. Il mio sogno è quello di vincere e poter continuare a lavorare in altri programmi televisivi, esibendomi nel canto. Vorrei trasformare la mia passione per la musica in un lavoro. Questa volta il pubblico da casa potrà votare col televoto, e chiedo a tutti i portorecanatesi di aiutarmi e anche di seguirmi sulla pagina Instagram jonnybeofficial_giovannibruno”. Contestualmente, l’intera comunità di Porto Recanati ha voluto far pervenire tutto il suo sostegno a Jonny Be, tanto che il sindaco, Roberto Mozzicafreddo, ha scritto sui social network: “Una nota di leggerezza. Porto Recanati a Tú sí que vales con Giovanni Bruno che ha conquistato la finale tra i concorrenti della scuderia di Gerry Scotti. In bocca al lupo”. Non resta, dunque, che entrare sul palco e giocarsela fino in fondo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE COMPLETA



© RIPRODUZIONE RISERVATA