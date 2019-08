Giovanni Buttarelli è morto/ Addio al Garante europeo della protezione dei dati

E’ morto Giovanni Buttarelli, aveva 62 anni, ed era un noto magistrato oltre che il Garante europeo della protezione dei dati. Una carriera di grande prestigio, visto che in precedenza aveva ricoperto anche il ruolo di Segretario Generale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, precisamente dal 1997 al 2009, nonché quella di Garante aggiunto presso il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dal 2009 al 2014, a seguito della nomina da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea. Buttarelli viene considerato fra i più grandi esperti mondiali di sempre di diritto delle nuove tecnologie, nonché di diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Considerevole l’apporto di Buttarelli soprattutto in ambito europeo, dove ha cercato di sensibilizzare la necessità di un approccio etico alle nuove tecnologie.

GIOVANNI BUTTARELLI È MORTO

Di recente aveva ricevuto due prestigiosi premi da parte di altrettante organizzazioni internazionali, leggasi l’IAPP Privacy Leadership Award e l’EPIC International Privacy Champion Award 2019, riconoscimenti che di solito vengono assegnati a coloro che hanno dimostrato impegno continuo nella promozione dei diritti della privacy e della protezione dei dati personali. L’European data protection supervisor ha diramato una breve nota in suo ricordo: “Siamo addolorati dalla tragica perdita di un uomo brillante e visionario, che si è sempre dedicato con passione alla famiglia e al lavoro, servendo fino in fondo la magistratura italiana e l’Unione Europea, e onorandone i valori. La sua passione, visionarietà ed intelligenza rappresentano ora e per sempre un’eredità unica e durevole per l’istituzione del Garante europeo e per tutti coloro che sono stati in contatto con lui”. Buttarelli, originario di Frascati, è morto la scorsa notte a Milano circondato dai suoi cari; era malato da tempo.

