Giovanni Caccamo, album Parola/ “Sono pietre, possono trasformarsi in pallottole”

Il 17 settembre è uscito il nuovo disco del cantautore siciliano Giovanni Caccamo intitolato “Parola”. Un progetto unico che mette al centro l’importanza della parola e del dialogo tra anime e voci. Ad ispirare il cantautore siciliano è stata una celebre frase di Andrea Camilleri: “Stiamo perdendo la misura, il peso, il valore della parola. Le parole sono pietre, possono trasformarsi in pallottole”, queste frasi hanno dato il via a Giovanni Caccamo per la creazione di questo album.

L’album è composto da 7 brani ognuno dei quali è preceduto da una voce che legge il testo che l’ha ispirato: Willem Dafoe, Patti Smith, Jesse Paris Smith, Liliana Segre, Aleida Guevara, Michele Placido, Beppe Fiorello e anche la registrazione del discorso di Andrea Camilleri che ha dato origine al progetto.

Per raccontare al meglio questo progetto l’artista ha ideato tre eventi speciali in 3 musei: Gallerie d’Italia in Piazza Scala di Milano, dove ha presentato in anteprima il suo lavoro, Il Museo di Palazzo Vecchio a Firenze il 6 ottobre e il Museo Maxxi a Roma l’11 ottobre.

“Parola” un dialogo tra prosa, poesia e canzone

Il nuovo disco di Giovanni Caccamo “Parola” è un dialogo tra prosa, poesia e canzone dove l’artista assume il ruolo di un “ponte di storie”. Il disco è una sorta di appartamento con sette stanze in cui l’autore ci invita a entrare e curiosare.

“Parola” diventerà anche uno speciale prodotto da Sky Arte che andrà in onda nell’autunno 2021: un racconto di immagini ispirato alla creazione di questo progetto con backstage e le testimonianze di alcuni dei protagonisti.

Il singolo che ha accompagnato l’uscita dell’album è “Il cambiamento”, un brano scritto insieme ad Amara che racconta il rapporto tra uomo e natura. In questo brano l’introduzione è stata affidata a Patti Smith e Jesse Paris Smith che leggono “Our world”, un dialogo tra madre e figlia metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature. Il ricavato dell’introduzione “Our world” andrà a sostengo dell’associazione “Pathway to Paris” un’organizzazione no profit dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici.

