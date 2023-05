Giovanni Caccamo chi è, giovane cantautore/ “Franco Battiato mi ha cambiato la vita”

Giovanni Caccamo: chi è l’artista scoperto da Franco Battiato

Giovanni Caccamo è un giovane cantautore, il cui successo è arrivato prima con Sanremo Giovani nel 2015 e poi esibendosi nei Big con il brano “Via da qui” insieme a Deborah Iurato. Nato a Modica nel 1990, si è poi trasferito a Milano per continuare gli studi e coltivare la sua passione per la musica.

Giovanni Caccamo, chi è/ Il cantautore scoperto da Franco Battiato

E’ stato un incontro ha cambiare la vita di Giovanni Caccamo, quello con Franco Battiato. Il cantautore ha atteso quattro ore nella villa dell’artista per potergli consegnare il suo CD. Nonostante apparve infastidito, ha comunque ascoltato il suo lavoro: “Ho ascoltato il disco, ci vediamo domani alle 11 in spiaggia ciao” racconta Caccamo a Espresso. Nasce in quel momento la collaborazione tra i due artisti, tanto che Battiato ha prodotto il primo singolo della giovane promessa L’indifferenza. L’artista ha poi aggiunto: “Nel caos di Milano nessuno si è fermato ad ascoltarmi e, invece, proprio la lentezza da cui ero fuggito ha dato a Battiato quella possibilità: la Sicilia mi ha regalato l’occasione più preziosa della vita. Oggi ringrazio chi mi ha demotivato, chi non ha creduto in me. Le secchiate sulla fiamma della mia passione mi hanno temprato e messo alla prova, rendendo la mia fiamma più robusta e forte”.

Giovanni Caccamo e Andrea Scanzi/ "Un anno senza Franco Battiato, un giorno di luce"

Giovanni Caccamo flirt con Deborah Iurato? La verità

Giovanni Caccamo è una promessa del mondo della musica, ma non si sa molto della sua vita privata. L’artista tende ad essere molto riservato sulle faccende personali, anche quelle sentimentali. Non si conosce ancora chi sia la donna che ha conquistato il suo cuore, ammesso ce ne sia una.

Al giovane talento sono stati attribuiti diversi flirt tra cui quello più noto con Deborah Iurato, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto. I due cantanti hanno però smentito più volte il gossip, confermando di non aver mai avuta alcuna frequentazione.

Giovanni Caccamo e il pessimismo cosmico delle nuove generazioni/ "Non sognano più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA