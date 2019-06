Giovanni Cacci lascia Detto Fatto/ Approderà dalla d’Urso? “E’ il momento di…”

Giovanni Ciacci è pronto ad andare oltre e dopo aver chiuso con il suo fidanzato Damiano Allotta, sembra essere pronto a mettere fine ad un altro capitolo importante della sua vita ovvero quello legato a Detto Fatto. Il programma di Rai2 si è chiuso con successo e con una Bianca Guaccero commossa e pronta a confermare il suo ritorno il prossimo anno. A quanto pare, però, la conduttrice dovrà fare a meno di un volto storico della televisione ovvero Giovanni Ciacci. Proprio poco fa, sui social, è stato il diretto interessato ad annunciare l’addio lasciando intendere che si tratta proprio di una sua decisione dovuta alla voglia di “sentire ancora quelle farfalle” e l’emozione delle “prime volte”. Nel suo post di addio, Ciacci non spiega quali sono i lidi che lo vedranno approdare e, per adesso si limita a salutare e ringraziare.

L’ANNUNCIO SOCIAL E LE POLEMICHE DEI FAN

Postando la foto che potete vedere in fondo, Giovanni Ciacci scrive: “Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle … Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene …“. Questa volta però le polemiche non sono mancate perché sono molti i fan che non hanno preso molto bene la notizia e se alcuni lo invitano a cercare il successo su Rai1 con Caterina Balivo, altri si dicono sicuri che andrà a finire alla corte di Barbara d’Urso: “Troppe ospitate a Mediaset, finirà da quella sciacalla”, scrive qualcuno. In realtà non è la prima volta che si parla di Giovanni Ciacci come spalla della conduttrice o, magari, come opinionista in uno dei suoi prossimi reality, fatto sta che lui non conferma e non smentisce ma siamo sicuri che sia in grado di camminare da solo magari con un programma tutto suo. Qualcuno gli dedicherà questo spazio? Forse seguirà la scia di Enzo Miccio sbarcando su Real Time? Mediaset lo vorrà alla conduzione di uno dei suoi programmi? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane.

Ecco il post di Giovanni Ciacci:





