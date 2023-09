Giovanni Cacioppo scambiato per uno del trio Aldo, Giovanni e Giacomo/ Video, la sua reazione è esilarante

Sta facendo il giro del web, divenendo virale, un simpatico siparietto con protagonista il comico Giovanni Cacioppo. Questi è stato scambiato per Aldo Baglio del famoso trio Aldo, Giovanni Giacomo, e la sua reazione è stata a dir poco esilarante. Cacioppo, attore divenuto famoso grazie alla sua partecipazione a Zelig e a moltissime altre trasmissioni tv, è stato al gioco, e non ha interrotto la giornalista, che ha così continuato a credere di trovarsi di fronte ad uno dei componenti del famoso trio italiano di attori, comici e cabarettisti.

L’episodio si è verificato di preciso sul canale italiano in Svizzera, UnoItalia TV, e la conduttrice, intervistando Giovanni Cacioppo, si è rivolta al pubblico di casa dicendo: “Ma chi non lo conosce?!”, dando appunto per scontato che si trovasse al cospetto di Aldo Baglio. Il filmato di Cacioppo ha fatto il giro del web e dei social, ed è stato ripubblicato anche dalla pagina Instagram Intrashttenimento2.0, con ben due milioni di follower: il post, come ipotizzabile, ha ricevuto moltissimi commenti. Fra questi anche quello di Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello nonché noto figlio di Alba Parietti, che ha spiegato: “Davanti a così tanta ignoranza è bello vedere che lui è talmente signore da stare al gioco. Chapeau a Cacioppo dei Tre tre!”.

GIOVANNI CACIOPPO SCAMBIATO PER UNO DEL TRIO ALDO, GIOVANNI E GIACOMO: I COMMENTI SOCIAL

Stefano Vignaroli aggiunge, ironico: “Ha preso un evidente Aldo Abbaglio. Complimenti a Giovanni Capuozzo del trio Marchesini Solenghi Lopez che ha assecondato”. Così invece un altro utente: “Lei è stata talmente convincente, che Cacioppo in quel momento si è convinto anche lui di essere il quarto dell’ave maria”.

E ancora: “Gli avranno fatto “l’inganno della cadrega”, non c’è altra spiegazione!!!”, riferendosi ad uno dei famosi sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo, naturalmente quelli giusti, non con Cacioppo. Un altro utente commenta: “Per fortuna non l’ha scambiato per Trentalance”, riferendosi al famoso attore per film vietati, infine c’è chi scrive: “Strano che lui non l’abbia scambiata per Ivana Spagna”.

