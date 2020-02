Giovanni Cattaneo, morto il Capitan Findus/ Aveva 84 anni e viveva in povertà

Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus è morto. All’età di 84 anni il celebre volto della prima pubblicità dei famosissimi e gustosissimi bastoncini di pesce è morto all’età di 84 anni presso l’ Istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano. L’uomo ha prestato il volto all’amatissimo e celebre Capitan Findus nello spot pubblicitario trasmesso tra gli anni ’70 e ’80 diventando un personaggio molto popolare. Dopo il successo però l’uomo era caduto in miseria; una storia di cui spesso si erano occupati anche i media raccontando la nuova vita di Giovanni costretto a vivere in condizioni di indigenza presso un alloggio popolare nel quartiere Corvetto a Milano. In quello stabile, l’uomo si era trasferito con il suo inseparabile amico a quattro zampe, il Commissario Com, dopo che era caduto in miseria.

Addio al Capitan Findus Giovanni Cattaneo

Giovanni Cattaneo dopo il grande successo riscontrato con la pubblicità del Capitan Findus viveva in condizioni davvero precarie, ma non si era mai tirato indietro nel raccontarsi e mostrarsi alla stampa. Una carriera tra fotoromanzi, pubblicità, comparsate in diversi film fino alla consacrazione come “Capitan Findus” che gli aveva permesso di vivere anche in una bella casa in zona Paolo Sarpi a Milano. Tanti gli incontri fortunati con personaggi celebri che mostrava orgoglioso nella sua casa: da Gino Bramieri a Macario, da Miranda Martino a Tony Dallara fino a Nino Taranto. Nonostante tutto però l’uomo non aveva mai dimenticato il Capitan Findus: “la cosa più bella è stata la parte di Capitan Findus” raccontava alla stampa emozionato. Una parte che gli è sempre rimasta nel cuore nonostante tutto e le condizioni precarie di vita in cui era ricaduto: “al Corvetto mi sono trasferito dopo aver perso tutto perché dei cinesi mi hanno truffato”. L’uomo era malato da tempo che lo avevo costretto a trascorrere gli ultimi anni della sua vita presso l’ istituto Redaelli.

