I tentativi di riappacificazione di Giovanni con la figlia Fabiola servono a ben poco. La ragazza è un muro e non vuole assolutamente riaprire la porta a suo padre, anche se è arrivato a cercarla a C’è posta per te 2025. E lo ammette con parole decise e dure: “Mi ha fatto troppo male. Non c’entra la separazione con mia madre, è stata la modalità, perché lui doveva dirmi la verità. Non ho l’esigenza di sentirlo e nemmeno il piacere, mia madre mi fa sia da padre che da madre. Vivo bene ormai senza la figura paterna. Il perdono per me non esiste, se n’è andato ed è finita per me, non voglio essere cercata.” Fabiola chiude la busta e lascia lo studio, mostrandosi inflessibile anche alle richieste di Maria De Filippi. “Non immaginavo fosse diventata così.” commenta il padre, che si dice determinato a cercarla ancora fuori dallo studio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Egidio e Luciana, confessioni hot a C'è posta per te 2025/ "Sono vergine... Ho il desiderio di baciarti"

La storia di Giovanni e la rottura con sua figlia a C’è posta per te 2025

La quarta storia dell’ultima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Giovanni, un padre di due figli – Salvo e Fabiola. Chiama il programma proprio per la ragazza, che da otto anni non vuole più vederlo e sentirlo, ovvero da quando ha lasciato la casa di famiglia.

Luigi scaricato da Francesca anche dopo 56 anni/ C'è posta per te 2025, sui social: "Non ha digerito rottura"

Giovanni si sposa a 22 anni e ha due bambini che desidera con tutto il cuore. La moglie, invece, a suo dire è fredda e distaccata nei suoi confronti. Da Palermo, l’uomo è chiamato a lavorare a Udine e qui conosce un’altra donna, Luciana, della quale si innamora. Giovanni dice allora tutto alla moglie e la lascia. La donna si infuria e gli impedisce di vedere i figli. Dopo un mese e mezzo senza vederli, decide di lasciare Udine e Luciana per stare con i figli. Torna a Palermo e resta con la moglie per 17 anni, crescendo i due ragazzi. Il matrimonio è però ancora in crisi, così, con i figli grandi, decide di lasciare l’ex moglie.

Luigi, Pina e Luciana cercano il primo amore a C'è posta per te 2025/ "Passati 60 anni": l'incontro in studio

Le parole di Giovanni per la figlia a C’è posta per te 2025

Giovanni inizia a cercare lavoro fuori città e lo trova ancora a Udine, così si trasferisce. Quando, da lì, cerca i figli, Fabiola non gli risponde, anzi lo blocca ovunque. Intanto, Giovanni cerca nuovamente Luciana, che non ha mai dimenticato, e scopre che per lei è lo stesso, così si sposano. Da allora, però, Fabiola non gli parla più. Motivo per il quale ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te.

Fabiola ha accettato l’invito in studio e Giovanni, quando la rivede, esordisce dicendole: “Ciao vita, sono qua per te, per chiederti perdono. Dopo 8 anni che non ci sentiamo e vediamo… so che hai sofferto, anche io ho sofferto. Ti voglio bene, sei la mia vita e farò di tutto affinché tu mi perdoni”. Lei chiarisce subito: “8 anni che ti ignoro? È per il modo in cui te ne sei andato: hai fatto le valigie e via!” Lo perdonerà?