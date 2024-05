Giovanni, chi è figlio di Claudio Baglioni/ “Un padre così famoso sovrastava tutto quello che facevo”

Tutto su Giovanni Baglioni, il figlio di Claudio Baglioni: il peso di quel cognome importante…

Giovanni Baglioni è il figlio del celebre cantante e artista Claudio Baglioni e dell’ex moglie Paola Massari. Dal padre ha ereditato la passione per la musica, anche se il suo percorso non è stato altrettanto “fortunato”. Per Giovanni Baglioni non è mai stato facile essere “figlio di”, specialmente da giovanissimo quando il peso del cognome si faceva sentire enormemente. “Da ragazzo questa figura era ingombrante. Cercavo di scansarla”, ha raccontato tempo fa in una intervista riportata dal Messaggero.

“Tra i 13 e i 15 anni sentivo che quella presenza mi spersonalizzava, avere un padre così famoso sovrastava tutto quello che facevo. Con lui non ne ho mai parlato: avevo paura di ferirlo. Era causa, suo malgrado, di quel mio malessere”, ha confidato Giovanni Baglioni. Parole forti, pesanti, frutto di una fase della vita assai difficile per il figlio di Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni orgoglioso di suo figlio Giovanni: “Mi costa dirlo in pubblico, ma…”

Il cantante, in una intervista a Verissimo nel 2021, parlando del rapporto con suo figlio Giovanni disse: “Sono orgoglioso di lui, anche se mi costa dirlo in pubblico (sorride, ndr). Giovanni non è più un ragazzino però la cosa bella è che tra le tante cose che fa nella vita, è molto duttile e curioso, ha tante passioni e tanti hobby, il fatto che lui sia diventato un musicista bravo, ci ha unito. Questo è diventato bel modo di essere complici”.

“Il figlio non è nostro ci cammina a fianco, poi si stacca e finché uno c’è, si continua a guardare il sentiero. Non credo di essere stato un grande padre, perché spesso stavo fuori”, racconta ancora Claudio Baglioni ripercorrendo le tappe del suo passato. “Ho capito che non sarebbe stato facile essere genitori, per via della notorietà meravigliosa che ha anche i suoi lati oscuri. Ma tutto questo lo comporta anche al figlio, perché non è semplice essere figli di madri o padri famosi”.

