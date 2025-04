A Uomini e Donne non si placano le liti tra cavalieri, che quest’anno sembrano punzecchiarsi più spesso rispetto alle dame. Il programma, condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sta vedendo alcuni protagonisti costruire storie d’amore di dubbio futuro. Tra questi spiccano Giovanni e Alessio, rivali che non si sono mai sopportati sin dal loro primo incontro. In particolare, il bel piemontese ha dato in escandescenze dopo che si è conclusa la storia con Luana. Ma andiamo con ordine.

Inizialmente Luana aveva provato a costruire qualcosa di importante con Alessio Pili Stella, volto noto del dating show, che ormai da anni tenta disperatamente di trovare la donna della sua vita. Tra i due non è andata bene, e la dama ha deciso di non arrendersi provando ad uscire con Giovanni. Quest’ultimo è uno degli uomini più corteggiati di questa edizione, anche se molti telespettatori non riescono a capire il perchè di tanta attrazione nei suoi confronti. Bisogna precisare che Luana aveva anche conosciuto i figli del cavaliere, eppure non c’è stato niente da fare: le anticipazioni svelano una brusca chiusura tra i due.

Alessio contro Giovanni a Uomini e Donne, scoppia il caos in studio: ci riprova con Luana?

Giovanni Siciliano, protagonista di questa edizione di Uomini e Donne, comunicherà a Luana di voler chiudere la loro frequentazione. A questo punto salterà in scena Alessio e si scaglierà contro Giovanni accusandolo di non essere adatto a stare nel programma a causa del poco tempo che ha a disposizione per dedicarsi alle donne da conoscere. Sempre secondo le anticipazioni, per Giovanni non ci sarà verso di cambiare idea e rimarrà fermo sulla decisione di chiudere la conoscenza con Luana. Come mai Alessio Pili Stella si è scaldato tanto nel difendere la sua ex frequentazione? Ci starà forse riprovando?