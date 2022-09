Giovanni Ciacci, chi è concorrente del Grande Fratello Vip?/ Da Detto Fatto a…

Grande Fratello VIP, anche Giovanni Ciacci nel cast

Al Grande Fratello VIP prenderà parte anche Giovanni Ciacci, costumista e personaggio televisivo molto amato dagli italiani. Diventato noto a Detto Fatto, negli ultimi anni ha partecipato a vari programmi tv come Ballando con le Stelle, Pomeriggio 5 e non soltanto. Ma chi è il famoso stylist? Ciacci è originario di Siena, città nella quale torna spesso, soprattutto in occasione del Palio. È conosciuto per essere lo stylist dei vip: da sempre, infatti, è appassionato di moda. Da giovane, Giovanni ha sofferto per via del suo orientato sessuale, mentre nell’età adulta ha cambiato diversi partner, arrivando persino a sfiorare le nozze, senza però trovare l’uomo della sua vita.

Giovanni Ciacci è sieropositivo/ "HIV? Accenderò un faro su questa malattia al Grande Fratello Vip 2022"

Giovanni Ciacci è famoso per essere il costumista e curatore d’immagine di molti vip, come Valeria Marini. Proprio lei, lo ha voluto come curatore della sua immagine durante lo show del “Saluti e Baci”. In poco tempo, il costumista è diventato amatissimo da tutti, tanto da diventare uno dei più famosi sull’intero panorama televisivo italiano.

Giovanni Ciacci "non mandatemi aerei al Grande Fratello Vip 2022"/ Solo strategia?

Ciacci, da Detto Fatto al Grande Fratello VIP

In breve tempo la popolarità di Giovanni Ciacci è cresciuta, tanto da portarlo a lavorare per programmi famosi ma anche registi. Ha curato poi anche l’immagine di diversi personaggi noti famosi come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo. Proprio con questa, ha lavorato a Detto Fatto, programma che ha coronato definitivamente l’ascesa della sua carriera. Dal 2013 Ciacci è stato co-conduttore di Detto Fatto su Rai 2, proprio con Caterina. Nel programma curava inoltre rubriche di stile e di moda, parlando però anche di gossip. Dopo l’arrivo di Bianca Guaccero alla guida della trasmissione, è rimasto solo un altro anno e mezzo. A suo dire, “Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”.

Giovanni Ciacci è fidanzato?/ Da Damiano Allotta al flirt con Christian Selassié, fino al nuovo amore con…

Nel 2018 Giovanni Ciacci è diventato concorrente di Ballando con le stelle e contemporaneamente ha iniziato a condurre su TV8 il programma “Vite da Copertina” insieme ad Eleonoire Casalegno. Negli anni è diventato anche il costumista di Sanremo: ha partecipato a ben otto edizioni del Festival. Ora per lui si aprono le porte della Casa del Grande Fratello VIP.











© RIPRODUZIONE RISERVATA