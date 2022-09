Giovanni Ciacci, chi è? Concorrente Grande Fratello Vip/ Dall’amicizia con Valeria Marini fino a Detto Fatto

Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip: il tema della sieropositività portato in prima serata

Al Grande Fratello Vip tutto è pronto per il grande ingresso di Giovanni Ciacci. Il costumista, dopo aver passato una settimana in quarantena, entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Una partecipazione, quella al reality, resa possibile dal cambiamento di alcune regole per le quali lo stesso Signorini in prima persona si è battuto. Ciacci infatti è sieropositivo e per un vecchio regolamento non avrebbe potuto partecipare. Dopo la battaglia del conduttore, è stato dato allo stylist il permesso di prendere parte al programma, dove proverà a far luce sulla sua malattia.

Lui stesso ha spiegato di voler partecipare al Grande Fratello Vip anche per sfatare alcuni miti sulla patologia: “Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata“. Il suo, dunque, è un ingresso attesissimo all’interno della Casa. Ma vediamo meglio chi è Giovanni Ciacci.

Perché Giovanni Ciacci è famoso: da Valeria Marini a…

Giovanni Ciacci è diventato molto famoso al grande pubblico a Detto Fatto, ma non è solo il programma con Caterina Balivo ad aver fatto le sue fortune. Negli ultimi anni ha partecipato a vari programmi tv come Ballando con le Stelle come concorrente, Pomeriggio 5 come opinionista e non soltanto. Ciacci è originario di Siena ed è conosciuto per essere lo stylist dei vip: da sempre, infatti, è appassionato di moda. Ad aver fatto la sua “fortuna” è l’amicizia storica con Valeria Marini, che lo ha voluto come curatore della sua immagine durante lo show del “Saluti e Baci”.

In poco tempo, tutti sono diventati pazzi di Ciacci. Infatti il costumista è diventato richiestissimo nel mondo dello spettacolo, tanto da arrivare a curare l’immagine di personaggi noti famosi come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo. Proprio con quest’ultima ha lavorato a Detto Fatto, programma nel quale è rimasto dal 2013 fino al 2021. Dopo l’arrivo di Bianca Guaccero alla guida della trasmissione, ha lavorato in Detto Fatto solamente per un altro anno e mezzo per poi salutare definitivamente: “Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”.











