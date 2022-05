Giovanni Ciacci, chi è e vita privata/ Lo stylist dei vip, “Ho tradito tantissimo”

La partecipazione a “Detto Fatto“, dove aveva un grande feeling con Caterina Balivo, ha regalato la popolarità a Giovanni Ciacci. Nella trasmissione Rai, che ora chiude i battenti definitivamente, lui aveva un compito piuttosto scomodo, ma che si addice appieno alla sua esperienza: lui, infatti, era chiamato a dare i voti al look delle star senza avere particolari peli sulla lingua.

Al di là della sua esperienza in Tv lui vanta una lunga esperienza da stylist, che l’ha portato a curare l’immagine di diversi personaggi famosi. Tra questi c’è certamente Valeria Marini, con cui ha tuttora un grande rapporto. Non a caso, lui la definisce “la Divinissima“. In veste di costumista ha inoltre curato ben otto edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad avere collaborato con il presidente della Maison Gattinoni, Stefano Dominella, per cui ha dato consigli sull’outfit di diverse clienti, oltre ad avere organizzato eventi per la casa di moda.

Chi è Giovanni Ciacci: tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata

Ciacci è stato spesso tacciato di essere troppo pettegolo in merito alle vicende private dei vip, ma di non voler parlare troppo della sua vita privata. La realtà, però, è diversa. Lui, infatti, non ha mai nascosto di essere omosessuale e anzi ha rivelato recentemente di non essersi comportato sempre in maniera corretta: “Non sono mai stato così sereno come oggi e la cosa che mi rende più felice è vedere una certa fierezza negli occhi di mia madre – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Chi’ -. Vuole sapere che rapporto ho con il decalogo del buon cristiano? Sono un peccatore. Il mio peccato più grande? Ho rivisitato il nono comandamento (‘Non desiderare la donna d’altri’, ndr). Ecco, io per molto tempo ho desiderato l’uomo delle altre. Ho sempre ottenuto tutto”.

Sapere che la persona oggetto del suo interesse fosse impegnata non lo ha fatto quindi desistere: “È scoppiata una passione segreta, conturbante e struggente, durata diverso tempo. Nel momento in cui tutto stava diventando più serio, però, ho messo la parola fine e ho avuto il coraggio di parlarne a chi di dovere”.











