Giovanni Ciacci contro gli influencer/ “Loro scelte ridicole, ha ragione Valentino!”

Giovanni Ciacci contro gli influencer: nei giorni scorsi l’esperto di moda si è detto concorde con quanto sostenuto poco tempo prima in una intervista da Valentino. In una intervista a Il Messaggero, infatti, il noto stilista italiano ha parlato del mondo di oggi e delle differenze rispetto al periodo storico in cui lui raggiunse il grande successo professionale. All’epoca non esisteva ancora Internet ma nonostante questo la sua casa di moda riuscì ad imporsi con estremo successo anche senza la presenza degli attuali influencer e fashion blogger che ormai spopolano sempre più spesso in rete. Oggi le cose vanno in modo decisamente differente, come abbiamo avuto modo di notare anche in occasione del Festival del Cinema di Venezia, dove le influencer sono state le vere protagoniste dell’evento. Il mondo della moda ha subito un drastico mutamento e lo stesso Valentino non ne approva i cambiamenti in atto e l’operato degli influencer che ormai sono sempre più in voga soprattutto tra i giovanissimi. Dopo le parole di Valentino, anche Ciacci si è detto d’accordo: “Grazie Maestro!”, ha commentato, esprimendo la sua ammirazione per lo stilista.

GIOVANNI CIACCI DALLA PARTE DI VALENTINO: ACCUSA AGLI INFLUENCER

Giovanni Ciacci condivide il pensiero espresso nelle passate settimana da Valentino. Nell’ambito della sua intervista, infatti, il celebre stilista italiano aveva spiegato: “La bellezza è ovunque. Bisogna che il proprio stile vinca sulla volgarità: questo incredibile mercato del cattivo gusto si infiltra sempre più nel mondo dei giovani, grazie agli influencer che propongono scelte ridicole e sbagliate”. Frase che trova pienamente dalla sua parte anche l’esperto di moda e stile che ha voluto condividere le sue parole tramite una Story su Instagram aggiungendo: “Finalmente qualcuno che dice la verità”, invitando i suoi follower a leggere l’interessante intervista nella quale gli influencer vengono messi sotto accusa. Oggi Giovanni Ciacci torna ospite nello studio di Pomeriggio 5 per ribadire il suo pensiero sul mondo degli influencer e sul modo (a suo dire negativo) con il quale continuano ad influenzare, appunto, il mondo della moda.

