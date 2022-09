Giovanni Ciacci dichiara guerra a Pamela Prati al GF Vip/ “Mark Caltagirone? Ancora oggi non le credo”

Giovanni Ciacci contro Pamela Prati: guerra in arrivo al Grande Fratello Vip 7

Tra i nemici che Pamela Prati dovrà affrontare nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip c’è un agguerritissimo Giovanni Ciacci. Ai tempi in cui il caso Mark Caltagirone faceva discutere nei salotti di Mediaset, proprio Ciacci, ospite di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso, accusò la Prati di aver preso in giro tutti, di aver ingannato la stessa conduttrice che più volte l’aveva ospitata in studio per parlare del suo fantomatico fidanzato. Giovanni Ciacci farà il suo ingresso nella Casa giovedì e solo allora affronterà Pamela in un faccia a faccia.

Giovanni Ciacci: “Pamela Prati e il caso Caltagirone? Non le credo”

Giovanni Ciacci è in collegamento in diretta con lo studio del Grande Fratello Vip dalla sua camera d’albergo, dove da giorni è in quarantena. Dopo un commento negativo sulla frangia di Pamela Prati, svela di aver provato a contattarla senza esito: “Ho provato a chiamarla tante volte per cercare di parlarci e lei non mi ha mai risposto. – e aggiunge – Io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei. Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato!” Insomma, sono previste scintille per la puntata del Grande Fratello Vip 7 di giovedì.

