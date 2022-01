Giovanni Ciacci difende Katia Ricciarelli/ “Non è omofoba né razzista”

Katia Ricciarelli sta facendo molto parlare di sé, da quando si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I suoi modi di fare, un po’ fumantini e le sue sfuriate nei confronti di chi malauguratamente si trova a tiro, stanno dividendo il pubblico, tra chi la difende a spada tratta e chi invece invoca la sua squalifica. Tra coloro che vogliono dare una chance al soprano c’è Giovanni Ciacci, il quale durante un’intervista rilasciata a Mio, ha fatto sapere come la pensa.

Katia Ricciarelli tuttavia non riesce proprio a fermare le polemiche e proprio recentemente si è di nuovo ritrovata nel ciclone del gossip a causa di una parola non proprio carina detta nei confronti di Jessica Selassié. L’ex moglie di Pippo Baudo non ha esitato a pronunciare “Che mign***a” contro la coinquilina, scatenando indignazione da parte del pubblico e costringendo, ancora una volta, Alfonso Signorini ad intervenire. Anche Maurizio Costanzo ha detto la sua su Katia Ricciarelli, evidenziando il fatto che da quando è cominciato il Grande Fratello Vip, la 76enne originaria di Rovigo, si è lasciata andare ad espressioni – come dice il conduttore – “non proprio diplomatiche”. Costanzo ha cercato di comprenderne il motivo, alludendo al fatto che molto probabilmente “alla sua età forse ritiene di non dovere più usare filtri particolari nel linguaggio, nonostante sappia benissimo di essere dentro una casa piena di telecamere e microfoni.”

Giovanni Ciacci commenta il comportamento di Katia Ricciarelli

Non tutti puntano il dito contro Katia Ricciarelli: c’è anche chi la difende. Giovanni Ciacci in un ‘intervista rilasciata a Mio si è lasciato andare in un commento che scagiona la soprano da ogni appellativo negativo, che a causa del suo comportamento, “nervoso” e da “bacchettona” si è tirata addosso: “Conosco perfettamente la signora Ricciarelli, anche se non la frequento assiduamente. Non è omofoba né razzista. È una donna di una certa età che si è formata quando le cose erano diverse.” Ha riferito il costimista che non ha avuto la stessa premura nei confronti di Alex Belli, altro personaggio di spicco di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Ciacci infatti, ha paragonato l’ex attore di Centovetrine a Raz Degan mettendo in risalto la capacità di entrambi di recitare: “È un attore e gli attori recitano sempre. Probabilmente era entrato nella Casa con un copione scritto e ideato da sé e lo ha seguito fino alla fine. Anche Raz Degan fece L’Isola dei Famosi tutta a modo suo. Alex è un bellissimo uomo dal carattere fumantino.” Intanto l’avventura di Katia Ricciarelli all’interno del reality continua e non c’è dubbio che ci riserverà altre sorprese ed altri battibecchi furibondi.



