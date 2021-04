Giovanni Ciacci è fidanzato?/ Gli indizi dopo la rottura con Damiano Allotta

Giovanni Ciacci è sicuramente uno degli opinionisti più amati della tv. Lo vediamo su Rai 2, su Canale 5 con Barbara D’Urso ma ha anche una sua rubrica fissa su TV8 nel programma condotto da Adriana Volpe ‘Ogni Mattina’. Esperto di moda e gossip, Ciacci non ama però parlare della sua vita privata. Ecco perché reperire informazioni sulla sua vita al di là delle telecamere, soprattutto se si parla d’amore, è impresa alquanto ardua. A chi si chiede se Ciacci sia fidanzato, ciò che possiamo dire con certezza è che la storia con Damiano Allotta appartiene definitivamente al passato. I due si sono lasciati nel 2019 e, in un’intervista, Ciacci ha rivelato di essere rimasto molto deluso da com’è andata.

Giovanni Ciacci è single? Un periodo difficile per l’opinionista

“Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. – ha fatto sapere lo stylist qualche tempo fa, per poi aggiungere che – Supererò anche questa.” Una cocente delusione per Ciacci, dopo la quale non sono poi arrivate notizia di un possibile riavvicinamento. Se, dunque, la storia con Damiano Allotta è un capitolo chiuso, non è oggi chiaro se ci sia qualcuno di speciale nel cuore di Giovanni. Spulciando sui social alla ricerca di indizi, non c’è alcuna foto o video che possano farci credere che sia attualmente fidanzato. D’altronde, Ciacci esce anche da un periodo molto complicato. Pochi mesi fa, l’opinionista ha affrontato il Covid che di recente lo ha costretto ad abbandonare la possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi proprio per le conseguenze che il virus ha avuto sulla sua salute.

