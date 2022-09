Giovanni Ciacci è sieropositivo/ “HIV? Accenderò un faro su questa malattia al Grande Fratello Vip 2022”

Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 2022 dopo l’annuncio della sieropositività

Uno dei grandi protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da questa sera, è Giovanni Ciacci. Di lui si è parlato parecchio in queste settimane, e non solo per essere stato annunciato come primo concorrente ufficiale del reality. L’opinionista televisivo ha infatti rivelato, in un’intervista al settimanale Chi, di essere sieropositivo. Un annuncio pubblico che ha subito suscitato numerose reazioni: c’è chi ha mostrato contrarietà al suo ingresso a Cinecittà, chi invece ha difeso a spada tratta la scelta di Alfonso Signorini.

“Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata“: questa è l’intenzione di Giovanni Ciacci. Sensibilizzare l’opinione pubblica, e in particolare un pubblico così ampio come quello del Grande Fratello Vip 7, su un tema così delicato e per molti sconosciuto è estremamente essenziale. “Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi” le sue parole rivolte all’azienda e al conduttore che hanno deciso di puntare su di lui per questa nuova edizione.

Alfonso Signorini in difesa di Giovanni Ciacci: la scelta del conduttore

Alfonso Signorini ha lottato per avere Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7, ridefinendo anche le regole televisive secondo cui le persone affette da sieropositività non possono partecipare ai reality show. “Onore a Ciacci, al suo coming out. Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di Aids si moriva sempre” – aveva rivelato il giornalista in un’intervista a Libero – “Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio“.

Anche la Lila, Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, è scesa in campo difendendo la scelta di Alfonso Signorini. Scelta che ha creato clamore su di sé e anche qualche polemica, ma che non ha minimamente scalfito l’intento del conduttore di affrontare in prima serata una tematica così delicata e sconosciuta ai più. Giovanni Ciacci ha tanto da raccontare di sé, della sua storia e della sua vita: il Grande Fratello Vip 7 è dunque l’occasione per aprirsi e confidarsi con i suoi coinquilini, con il conduttore e con tutto il suo pubblico.











