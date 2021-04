Giovanni Ciacci “Ecco perché Gilles Rocca non ha baciato Francesca Lodo”/ “Sbagliato”

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha inizio con l’argomenti che più ha destato discussioni la scorsa settimana: la prova del bacio in apnea rifiutata da Gilles Rocca. Mentre in Honduras Francesca Lodo ha la possibilità di farla con il nuovo naufrago appena arrivato, Ignazio Moser, in studio Ilary Blasi affronta l’argomento con un ospite che ben conosce Gilles: Giovanni Ciacci. Il noto opinionista conosce sia Gilles che la sua fidanzata Miriam e svela il motivo per il quale l’attore si è rifiutato di fare la prova: “Lui l’ha fatto per poi non destare chiacchiere. – ammette, per poi dire la sua – Ha sbagliato, però non si può giudicare una persona che è così innamorata.”

Giovanni Ciacci messaggero d’amore per Gilles Rocca

Giovanni Ciacci, a domanda diretta di Ilary Blasi, ammette allora che il rifiuto di baciare Francesca Lodo, seppur per pochi secondi e solo per una prova in apnea, nasce realmente da una questione di gelosia, anche se lui lo ha negato nel corso della precedente diretta. Che Miriam sia dunque realmente molto gelosa di lui? Intanto, proprio tramite Ciacci, ha inviato a Gilles un messaggio che lui legge al naufrago nel corso della diretta e con il quale lo tranquillizza: “Ti dice che le manchi e che è sempre con te”.

