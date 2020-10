Giovanni Ciacci: “Guenda e Telemaco insieme da gennaio”/ Patrizia Rossetti attacca…

Giovanni Ciacci svela la verità sul rapporto tra Telemaco Dell’Aquila e Guenda Goria nel salotto di Pomeriggio 5. Nella puntata del 20 ottobre, dopo aver visto un filmato in cui, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 Guenda Goria, pensando a chi potrebbe aver parlato della sua storia con Telemaco, cita proprio Giovanni Ciacci. “Se mi fanno passare per pettegolo io adesso parlo” – sbotta in diretta Giovanni Ciacci. “Ero sempre stato zitto e questa cosa non l’ho mai raccontata. Io stavo in questo resort in Egitto dove ha casa Guenda. Ad un certo punto la vedo arrivare da sola e mi chiedo come mai si trovasse lì senza nessuno. Una sera, notai il suo sguardo rivolto ad un uomo che era seduto accanto a me solo che da una parte c’era un uomo sposato, ma che si stava separando ed era Telemaco mentre dall’altra parte c’era il marito di una donna molto importante”, racconta Ciacci. “Maria Teresa ha conociuto Telemaco che vive là dove vende degli appartamenti perchè ne stava acquistando uno. Poi non gli è piaciuto e ha acquistato un altro appartamento, ma da un’altra persona”, ha aggiunto l’esperto di gossip. “Poi ho capito che puntava Telemaco. Stiamo parlando di Natale scorso e poi mi hanno detto che si era fidanzato con Guenda“, conclude.

PATRIZIA ROSSETTI CONTRO GUENDA GORIA: “STA RECITANDO”

Nel salotto di Pomeriggio 5, contro Guenda Goria, si è scagliata Patrizia Rossetti, amica di Maria Teresa Ruta. “Guenda è un po’ bugiardetta“, afferma Patrizia che difende la Ruta che non avrebbe mai lasciato sola i suoi figli per inseguire il suo amore con il compagno Roberto. “Ha detto delle cose molto brutte su sua madre. Io conosco molto bene Maria Teresa e non si sognerebbe mai di abbandonare la figlia. Lei non ha abbandonato per niente i suoi figli”, aggiunge ancora la Rossetti. “Guenda, a 17 anni, cnviveva già con il suo ex fidanzato”, svela ancora Patrizia Rossetti. “Guenda sta recitando, ha fatto finta di aver compreso Maria Teresa”, conclude la Rossetti.



