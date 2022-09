Giovanni Ciacci ha un fidanzato?/ Prima del Grande Fratello Vip 7 beccato…

Giovanni Ciacci alle terme: così si prepara al Grande Fratello Vip 7

Annunciato ormai da settimane come primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, Giovanni Ciacci si sta godendo gli ultimi sprazzi di vacanza in attesa di varcare la fatidica Porta Rossa. L’opinionista tv, come riporta il settimanale Chi nella sezione delle Chicche di gossip, si trova in questo momento presso le Terme di Bormio, dove si sta rilassando e concedendo qualche giorno di riposo prima dell’importante impegno televisivo che lo attende.

“In questi giorni, prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip come uno dei concorrenti più attesi, Giovanni Ciacci si trova a Bormio, nel centro benessere Qc Terme” scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, aggiungendo però un dettaglio. Il futuro gieffino non è da solo, al suo fianco in questi giorni di vacanza c’è una persona speciale: “Non è da solo, ma in lieta compagnia: prima di affrontare il reality si carica così non solo con le cure termali, ma anche con l’amore“.

Tra saune, piscine e vasche idromassaggio Giovanni Ciacci si sta godendo qualche giorno di relax in attesa del Grande Fratello Vip 7. Al suo fianco nella Casa troverà sicuramente Wilma Goich, seconda concorrente ufficiale, e attenderà anche il ritorno nel reality di Pamela Prati annunciato proprio dal settimanale Chi. Il cast della nuova edizione sta pian piano prendendo forma, sebbene il gruppo di concorrenti uscirà allo scoperto direttamente il 19 settembre, quando andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata.

Giovanni Ciacci è già certo di un posto nel cast, sebbene la sua partecipazione ha subito suscitato clamore. Il noto opinionista tv ha infatti annunciato di essere sieropositivo e, sicuramente, affronterà il tema della malattia nel corso della sua permanenza a Cinecittà. La scelta di Alfonso Signorini ha scatenato numerose polemiche, ma ci ha pensato lo stesso conduttore in un’intervista a zittire le critiche: “È difficile, in un programma di trenini, gossip e risate ma credo sia doveroso sfruttare un pubblico televisivo così ampio […] e non trattare l’argomento da ghettizzati in terza serata. Mi danno i mezzi per l’impegno civile, e li sfrutto“.











