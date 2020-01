Giovanni Ciacci/ “L’Egitto? Come il basilico, forte e intenso! A Capodanno…”

Giovanni Cacci in Egitto è una star ancor più che in Italia, parola del settimanale Oggi che lo intervista sull’ultimo numero in edicola. Camminare accanto a lui, nei vicoli di Sharm el-Sheikh “vecchia”, è un’esperienza surreale. Dal suo metro e 90, dispensa sorrisi e frasi lapidarie ai ragazzi locali che lo avvicinano per un selfie. Sembrano tutti incantati dalla sua barba blu, dal quel suo incedere etereo ma solido, mentre acquista spezie e cianfrusaglie da riportare ai suoi amici milanesi dopo le vacanze natalizie trascorse ancora una volta nel suo luogo del cuore, al Domina Corni Bay di Sharm. “L’Egitto è come il profumo del basilico. Forte e intenso. E le siepi di basilico selvatico sono ovunque davvero: sotto la finestra della mia camera, ho sempre la stessa da tempo, ce n’è una. Capisco di essere in vacanza, quando spalanco la finestra e lo respiro”. L’esperto di moda dice di non annoiarsi a stare sempre nello stesso posto: “Al Domina Conti Bay, che è un grande villaggio, mi sento al sicuro, come facessi parte di una grande famiglia”.

Giovanni Ciacci, ecco come ha passato il Capodanno in Egitto

Giovanni Ciacci confida poi di essere partito da solo, ma mai si è sentito tale: “Faccio amicizie di continuo, mi aggrego a gruppi simpatici e se voglio isolarmi per pensare ai fatti miei, riesco a farlo. Un personaggio televisivo non è comunque mai solo…”. Successivamente svela anche di avere incontrato altri vip: “Ho visto Alessio Boni con la sua compagna che aspetta un figlio, ma fanno una vita molto riservata. Poi Giovanni Minoli con la moglie, Simona Ventura col suo compagno… lei è salita sul palco con me la sera di Capodanno, è una che si dà al pubblico, l’ho vista molto innamorata. Mi pare serena”. Successivamente l’opinionista di Barbara d’Urso svela come ha iniziato l’anno nuovo: “Una cosa magica di questo posto è proprio il Capodanno: quindi si brinda una prima volta alla mezzanotte sulla spiaggia, poi ci si sposta in piazza per festeggiare con gli amici locali e poi si aspetta per un’altra ora la mezzanotte italiana”.

