Giovanni Ciacci: “Non andrò all’Isola dei Famosi”/ “Ho già perso 7 kg, la salute…”

Niente Isola dei Famosi 2021 per Giovanni Ciacci. Ad annunciarlo è lo stesso Ciacci che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha spiegato di aver dovuto rinunciare al reality a causa dei segni che il covid ha lasciato sul proprio corpo. Giovanni Ciacci è stato contagiato alcuni mesi fa. Quando ha scoperto di essere positivo, non aveva nessun sintomo. Tuttavia, durante il check-up completo a cui si è sottoposto prima della partenza per l’Isola, ha scoperto di avere ancora i postumi del covid. “Purtroppo è tutto vero. Me ne resterò a Milano” – ha raccontato Ciacci a Oggi. “I controlli medici hanno evidenziato che i postumi del covid che ho avuto mesi fa sono davvero più evidenti di quello che immaginavo. Polmoni e cuore ne hanno risentito e sarebbe anche rischioso partire per un’isola deserta“, ha aggiunto.

Amante dei reality, Giovanni Ciacci si stava già preparando per partecipare all’Isola. Per non rischiare di soffrire troppo la fame aveva cominciato una dieta avendo perso già sette chili. Pur tenendo tanto all’Isola, “l’attenzione per la mia salute ha preso il sopravvento”.

Giovanni Ciacci: “Non tiferò per Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021”

Avendo dovuto rinunciare all’Isola dei famosi 2021 come concorrente, Giovanni Ciacci è pronto a seguirla da telespettatore. Tra i concorrenti che si trasformeranno presto in naufraghi, Ciacci ha già i suoi preferiti che è pronto a sostenere. “Tiferò per Jill Rocca e Angela Melillo“, ha svelato a Oggi. Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 ci sarà anche Elisa Isoardi, ma Ciacci ha ammesso che non tiferà per lei per un motivo preciso. “Spero che Elisa Isoardi non vinca perchè ha ballato col mio Todaro”, ha aggiunto. Pensando al proprio futuro, Ciacci non ha paura di reinventarsi e spera di poter avere, in futuro, una nuova possibilità di partecipare ad un reality. “Mi sono sempre reinventato, non mi spavento […] Mi spiace che questi problemi di salute possano pregiudicare l’opportunità futura di partecipare ad un reality“, ha concluso.

