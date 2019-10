Giovanni Ciacci respinge le accuse/ “Non ho preso l’abito della Rai e lo dimostrerò!”

Giovanni Ciacci si sfoga e lotta per confermare la sua innocenza. Il celebre stylist e conduttore televisivo, in onda ogni giorno con il programma dal titolo “Vite da copertina” su Tv8 di Sky accanto a Elenoire Casalegno, ha ribadito il suo punto di vista tra le pagine di Oggi. Nel corso dell’intervista pubblicata sul numero in edicola da oggi, giovedì 3 ottobre, l’opinionista di Barbara d’Urso respinge con forza l’accusa di aver preso volontariamente un abito di proprietà della Rai nel 2013: “Se ho sbagliato a non richiedere la bolla d’accompagnamento alla Rai, sono disposto ad assumermi le mie colpe, ma accusarmi di ricettazione è folle”, ha precisato. Ciacci ha poi ripercorso l’intera vicenda dell’abito imbastito dalla sartoria della Rai di Napoli per Mariangela Melato come copia di un simile modello fornito dalla Maison Gattinoni: “Dalla maison di moda romana qualche tempo dopo mi ricontattarono per dirmi che stavano facendo una mostra sugli abiti delle dive della tv e avrebbero voluto avere il vestito della Melato per esporlo, visto che comunque si trattava di un modello disegnato da loro. Una volta chiesto il permesso alla Rai (e considerato che comunque la mostra era patrocinata da Rai Com) chiesi il vestito alle persone che erano lì con me a Napoli”.

Giovanni Ciacci respinge le accuse: “dimostrerò la mia innocenza!”

Giovanni Ciacci prosegue il suo racconto: “L’abito mi fu consegnato in presenza proprio della Melato e del suo autista, e insieme lo portammo a Roma per la mostra… Non ho mai badato alla bolla di accompagnamento. Non so se c’era o se non c’era. Non è il mio lavoro: io facevo il costumista, e mica avevo accesso alle pertinenze Rai, qualcuno deve avermelo pur dato, quel vestito”. Successivamente, dopo l’esposizione e finita la mostra: “venne mandato in custodia a mia sorella, che è in società con me”. Ciacci nega anche di aver mai tratto un profitto dall’episodio in questione: “I miei soldi si possono controllare, sia come entrate che come uscite. Io credo nella giustizia, so che le autorità competenti dimostreranno la mia innocenza”. Di recente lo stylist, ha avuto modo di dire la sua anche nel corso di Pomeriggio 5, intervistato dall’amica Barbara d’Urso.

