Giovanni Ciacci sbotta contro Antonella Fiordelisi “Se ti prendi un impegno finiscilo”/ Cos’è successo?

Giovanni Ciacci contro Antonella Fiordelisi durante il pranzo del nono giorno all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo la prima settimana di convivenza iniziano a definirsi le prime strategie e i primi gruppi. In particolare, dopo la puntata di ieri lunedì 26 settembre, Antonella Fiordelisi, che è stata nominata dalla maggior parte delle donne si sente accerchiata. Anche durante la preparazione del pranzo non sono mancate dure critiche al suo comportamento, stavolta da parte di Giovanni Ciacci. Lo stilista si è scagliato contro Antonella accusandola di aver sbagliato la pulizia dei piatti e di non aver apparecchiato bene “Se ti prendi un impegno finiscilo, hai sbagliato i piatti, non hai messo i bicchieri…” le ha detto Giovanni. Secca la risposta di Antonella Fiordelisi “Io non mi faccio mettere i piedi in testa da te perché sei più grande di me”, visibilmente scocciata. La maggior parte dei concorrenti era seduta al tavolo e la solita Carolina si è sentita in dovere di difendere la giovane influencer di Salerno.

Carolina Marconi e Gegia in difesa di Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi, ancora una volta, ha preso le difese di Antonella rimproverando a Giovanni Ciacci di essere stato troppo duro nei toni. Carolina ha spiegato come anche se non in modo perfetto, almeno Antonella si sia proposta di svolgere un po’ di faccende in casa. Anche Gegia, seduta a fianco di Carolina, ha confermato che sia lei che Antonella avevano rassettato. Giovanni, però, non c’è stato e conferma la sua accusa nei confronti di Antonella di fare il tutto con troppa superficialità. La ragazza, ventiquattrenne originaria di Salerno, si è sfogata ancora e ha lasciato il tavolo dicendo di non voler più mangiare assieme agli altri.

Dopo la nomination di ieri per Antonella sono stati davvero dei giorni complicati. In molti, all’interno della casa, sembrano avercela con lei e con il suo atteggiamento. Carolina e Gegia avevano già dimostrato, ieri sera, di essere dalla sua parte.

