Giovanni Ciacci sbotta contro Nikita Pelizon:”Ti faccio lo strascino”/ Provvedimento in arrivo?

Giovanni Ciacci perde le staffe con Nikita Pelizon dopo lo scherzo a Charlie Gnocchi, web in rivolta

Giovanni Ciacci ha minacciato Nikita Pelizon. Nei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono divertiti ad architettare dei scherzi ai danni di Charlie Gnocchi. In particolare Nikita Pelizon con la complicità di Edoardo Donnamaria ha poggiato una cipolla sul cuscino di Charlie Gnocchi che si è poi innervosito per l’odore che emanava. Giovanni Ciacci ha duramente rimproverato Nikita Pelizon dicendo alla ragazza che qualora avesse deciso di fare uno scherzo a lui, l’avrebbe presa a calci fino a mandarla fuori dalla porta rossa. Parole di fronte alle quali l’ex concorrente di Pechino Express è scoppiata in lacrime.

Dopo questa reazione eccessiva, Giovanni Ciacci ha però avuto un chiarimento con Nikita Pelizon. Nikita ha detto a Ciacci: “Non sono molto brava a parlare ma mi sforzo. Ieri, quando mi hai detto così… ci sono rimasta non male, di più… Quando mi hai detto che mi avresti spedito a calci in c..o fuori dalla porta rossa”. Giovanni Ciacci ha subito replicato: “Se mi fai uno scherzo te lo faccio davvero. E se non ti faccio quello ti faccio lo strascino. Con me non bisogna scherzare. Scherzi di mano, scherzi da villano. Con me si gioca, si scherza ma non di mano… Se io a letto mi ritrovo qualcosa addosso io vi prendo tutti a calci nel sedere”. Le parole di Giovanni Ciacci sono state però contestate sul web tanto che in molti avrebbero chiesto dei provvedimenti.

Giovanni Ciacci minaccia Nikita Pelizon: “Ti faccio lo strascino e…”

Giovanni Ciacci è poi tornato sulla discussione con Nikita Pelizon. Nella casa del grande Fratello Vip, Giovanni si è confidato con Sara Manfuso e ha confermato la sua versione. Giovanni ha praticamente minacciato che se Nikita decidesse di fargli uno scherzo per lui sarebbero guai seri. Ciacci ha spiegato: “A calci nel c..o no ma a Napoli c’è una forma che si fa molto volentieri… Le faccio lo strascino! Lo strascino è quando due donne litigano e si prendono per i capelli…”. Molti telespettatori non hanno apprezzato di certo le reazioni del gieffino, tanto che non manca chi ne chiede la squalifica. Arriveranno forse dei provvedimenti nei suoi confronti?

Giovanni Ciacci insiste e ritorna sulla questione ribadendo di non voler ricevere scherzi. È possibile condividere tanti momenti, parlare, giocare, confrontarsi, ma gli scherzi fisici no. “Non sopporto le mani addosso, mi faccio toccare solo da chi conosco”. Giovanni Ciacci è irremovibile e a questo punto speriamo che gli altri concorrenti abbiano compreso fino in fondo le sue parole per evitare rischi.











