Giovanni Ciacci, scuse a Marco Bellavia al Gf Vip/ “Ti sto cercando da 20 giorni…”

È tempo di scuse al Grande Fratello Vip. Come quelle di Giovanni Ciacci, che si è rivolto a Marco Bellavia dopo il suo racconto. “Ti devo chiedere scusa per non averti creduto, capito, ma soprattutto per la mia superficialità. Io sono stato superficiale, forse ero troppo preso dal gioco e non ho guardato cosa ci fosse di là”. Giovanni Ciacci ha poi rivelato di aver provato a contattare Marco Bellavia dopo la sua uscita dal Gf Vip. “Io ti cerco da 20 giorni tramite il tuo agente, spero che te lo abbia detto”. A questo punto l’ex concorrente del reality non ha confermato, in realtà non ha fornito alcun riscontro.

Bellavia contro Gegia: "Io ci ho provato con te? Potevi evitarlo!"/ Lei piange: "È vero, in modo simpatico…"

L’abbraccio tra Ciacci a Bellavia al Gf Vip

Giovanni Ciacci ha poi chiesto un abbraccio a Marco Bellavia, che non si è fatto tirato indietro. “Avrei voglia di abbracciarti, è l’unica voglia che ho in questo momento”. Durante l’abbraccio, Giovanni Ciacci ha chiesto a Marco Bellavia se stesse davvero bene e se fosse tutto tranquillo. Dal canto suo Marco Bellavia lo ha rassicurato, spiegandogli brevemente che il peggio è passato. I due, dunque, si sono stretti in un breve ma intenso abbraccio che sancisce il loro chiarimento dopo appunto le incomprensioni al Grande Fratello Vip.

