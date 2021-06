Giovanni Ciacci shock “Lascio la TV per sempre”/ “Mi sono rotto, non mi vedrete più”

Ogni Mattina, la trasmissione di Adriana Volpe in onda tutti i giorni su Tv8, ha chiuso questa sua stagione con un vero e proprio colpo di scena. Giovanni Ciacci, che cura nella trasmissione la rubrica dedicata agli outfit dei Vip, ha annunciato il suo addio al piccolo schermo. “Oggi lascio la televisione, basta – ha annunciato Ciacci, lasciando i presenti senza parole -. Mi sono rotto. Secondo me dopo 10 anni ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop! Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione.” Inizialmente si è creduto fosse uno scherzo, tanto che Adriana Volpe, dubbiosa, ha chiesto a Ciacci se facesse sul serio. Lui ha confermato: “È la verità, sono giorni che lo dico, nessuno mi crede.”

Mariano Catanzaro "Ciacci e Zorzi? Rapporti diversi"/ "Giovanni è amicizia speciale"

Giovanni Ciacci lascia la TV e i social: “Questo lavoro è un inferno!”

Giovanni Ciacci – di recente paparazzato insieme a Mariano Catanzaro – vuole davvero lasciare la TV per sempre. Lo ha annunciato in diretta a Ogni Mattina, spiegandone le motivazioni: “È stato bellissimo, sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni dietro le quinte ma basta, mi sono rotto!” Sconcertata, la Volpe l’ha quasi ammonito: “Ma ti sei rotto di cosa? Dovresti essere contento, sei un privilegiato a fare questo lavoro!” Ciacci ha però replicato deciso: “Ma questo lavoro è un inferno, io non lo voglio più fare. Voglio fare altro. Coltivare pomodori, patate, qualcosa di diverso.” Ha lasciato però un piccolo spiraglio aperto: “Posso tornare solo per un grande evento, una cosa straordinaria. Ma deve essere davvero straordinaria. Dopo aver fatto nove Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo“, ha concluso.

Daniela Martani e Giovanni Ciacci "Grandissimo maleducato"/ Lite in studio all'Isola!

Giovanni Ciacci ha annunciato che lascerà la TV #OgniMattina pic.twitter.com/Gsua6YlCut — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 25, 2021

LEGGI ANCHE:

Giovanni Ciacci "Ecco perché Gilles Rocca non ha baciato Francesca Lodo"/ "Sbagliato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA