Giovanni Ciacci sieropositivo: “Chiamato untore! Volevo ritirami dalla TV”/ “Non mi facevano lavorare…”

Giovanni Ciacci tuona al GF Vip: “Mi hanno chiamato ‘untore’ dopo l’annuncio della mia sieropositività”

Giovanni Ciacci, in diretta al Grande Fratello Vip, spiega cosa significa essere sieropositivi ma racconta anche di aver vissuto momenti difficili dopo aver pubblicamente annunciato di avere contratto l’HIV. “Ancora oggi c’è il pregiudizio e lo stigma, la gente pensa che si attacca con un bacio o andando nello stesso bagno!”, tuona Ciacci in diretta televisiva.

Il celebre costumista spiega che non sono mancati i commenti degli hater: “Dopo la tua intervista mi sono arrivati messaggi terribili che mi hanno fatto stare molto mare, mi hanno scritto ‘untore’, ma io non sono un untore! Sono una persona che sta bene e che vive una vita normale!”

Giovanni Ciacci: “Non lavoravo più, volevo abbandonare la TV”

Ciacci ha dunque continuato in diretta al GF Vip: “Bisogna combattere l’ignoranza e il pregiudizio e l’ho vissuto sulla mia pelle anche nel mondo dello spettacolo.” Spiega dunque di essere stato in qualche modo ‘allontanato’ dalla TV: “Mi volevo ritirare perché ero molto demoralizzato. Un mio ex agente mi dice che non mi facevano più lavorare perché sieropositivo!” E parla infine di una collega in particolare che si era opposta alla sua partecipazione ai programmi televisivi, senza tuttavia farne il nome.

