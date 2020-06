Giovanni Ciacci vittima di attacchi omofobi/ “Un altro idiota da denunciare..”

Sembrava una serata tranquilla in cui i fan avrebbero ritrovato Giovanni Ciacci in onda a Live Non è la d’Urso ma ecco che tutto è cambiato quando, poco prima della diretta, l’opinionista ha pensato bene di postare sui social una serie di screen per denunciare l’ennesimo attacco omofobo subito. Non è la prima volta che Giovanni Ciacci è oggetto di accuse e critiche, soprattutto sui social, e spesso questo è legato al suo modo di esporsi e di dire la sua sempre e comunque ma, altre volte, tutto è legato solo al suo essere omosessuale. Lo stesso è successo proprio in queste ore fino a quando Ciacci non ha deciso di mostrare agli utenti gli screen del “solito idiota” di turno che ha pensato bene di criticarlo, giudicarlo e offenderlo in malo modo. L’ennesima denuncia di Giovanni Ciacci non ha fatto altro che attirare anche alcuni commenti social ai quali proprio lui ha risposto dicendosi pronto a trovare delle soluzioni con le istituzioni, una vera e propria battaglia di civiltà e cultura.

GIOVANNI CIACCI VITTIMA DI ATTACCHI OMOFOBI SUI SOCIAL

Rimane fermo il fatto che Giovanni Ciacci ha comunque deciso di non limitarsi alla pubblicazione degli screen di questo utente e quindi mostrando ai fan l’attacco subito ma ha subito chiarito di voler andare per vie legali anche contro di lui scrivendo: “Un altro idiota che verrà denunciato alla polizia postale #stopomofobia #milan #italy #anchebasta #stop…”. I fan si sono subito stretti intorno al loro beniamino e anche alcuni amici vip hanno fatto lo stesso a cominciare da Jo Squillo che ha subito detto la sua al grido di “Fratello mio”. Cosa ne sarà adesso di questo hater?



